مختبر الطب الشرعي يساعد في القضاء على التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية في فييت نام

عمل مختبر البحث الصغيرعلى ما يقرب من 250 قضية جنائية العام الماضي، مثل مئات العينات الفردية من قضايا بارزة تتعلق بقرون وحيد القرن، وقشور البنغولين أو آكل النمل الحرشفي، وعاج الفيل، والقطط الكبيرة، والأسماك، وأجزاء الدببة، والسلاحف، وعظام الأسد.

تطوير المعمل

يقع مقر المرفق في معهد البيئة والموارد البيولوجية (IEBR)، الواقع في العاصمة هانوي، وقد خضع لعملية تحول كبيرة.

لقد أصبح الآن مختبرا للطب الشرعي للحياة البرية على مستوى عالمي، بفضل التمويل الذي قدمته في البداية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤخراً، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

أعلن جيوفاني بروسارد، المنسق الإقليمي للبرنامج العالمي لمكافحة جرائم الحياة البرية والغابات التابع لوكالة الأمم المتحدة، مؤخرا عن استمرار التمويل حتى أيلول/سبتمبر.



وقال: "على الرغم من التحديات المستمرة، واصل المختبر الفييتنامي العمل بفعالية وتم منحه إذنا خاصا للعمل أثناء عمليات الإغلاق، مما يدل بوضوح على التزام الحكومة الفييتنامية بمعالجة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية".

دعم تطبيق القانون

عمل طاقم الطب الشرعي المؤلف من ستة أشخاص خلال القيود التي فرضتها الجائحة، بما في ذلك حظر السفر المحلي، لضمان معالجة القضايا الجنائية والإبلاغ عنها بكفاءة.

المشروع الممول من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتنفيذه شبكة الطب الشرعي للحياة البرية TRACE، قدم الدعم المباشر لأكثر من 70 قضية جنائية من خلال نظام متخصص لإدارة الجودة.

في تموز/يوليو الماضي، صادرت سلطات الجمارك في ميناء دا نانغ شحنة بضائع مرسلة من ديربان بجنوب أفريقيا. تم الإعلان عن الشحنة على أنها خشب، لكنها في الواقع تحتوي على ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أطنان من عظام الحيوانات، بما في ذلك جماجم و52 قرنا.

عينات العظام

على الرغم من منع الموظفين من السفر إلى مسرح الجريمة بسبب قيود كوفيد-19، فقد قدموا دليلا على كيفية أخذ العينات فتمكن ضباط الجمارك من أخذ عظمة واحدة من كل كيس، واستخراج عينة من كل قرن، ومن ثم إرسالها إلى المركز IEBR لتحليلها.

وقالت أخصائية الدعم الفني الإقليمي، كيلي مورغان من شبكة الطب الشرعي للحياة البرية في TRACE، "لقد مررنا بعامين مليئين بالتحديات، لكن هذا التحول مذهل."

ويخضع المختبر حاليا للمراجعة من قبل جمعية علوم الطب الشرعي للحياة البرية ومقرها الولايات المتحدة للتأكد من توافق ممارسات العمل مع المعايير الدولية.

