الأمم المتحدة: إطلاق سراح معتقلين من بينهم معارضون في إثيوبيا خطوة مهمة لبناء الثقة

وفي بيان صادر مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وصف السيد غوتيريش هذه الخطوة بالهامة ودعا إلى البناء عليها من أجل "بناء الثقة من خلال الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق نار دائم، فضلا عن إطلاق عملية حوار ومصالحة وطنية ذات مصداقية وشاملة."

وأكد السيد غوتيريش أنه سيظل منخرطا بنشاط مع جميع أصحاب المصلحة لمساعدة إثيوبيا على إنهاء القتال واستعادة السلام والاستقرار.

وقال: "بعد آخر اتصال لي مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أتطلع أيضا إلى تحسّن ملموس في وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الصراع المستمر منذ عام."

#إثيوبيا | #تيغراي



نقص الوقود يؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية



اعتبارا من 3 يناير لم يتبق لدى شركاء الأمم المتحدة الذين كانوا يوزعون الطعام بتيغراي سوى حوالي 10,000 لتر من الوقود



⏪ ثمة حاجة إلى نحو 60 ألف لتر من الوقود لإرسال الإمدادات الغذائية

👇https://t.co/k9oYYxEJYm pic.twitter.com/7pDD1DFYpG — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 7, 2022

وبحسب المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، كان السيد غوتيريش نشطا للغاية على الهاتف، بما في ذلك محادثاته يوم الخميس مع قادة عدة دول يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الوضع، وكان أيضا على تواصل مع مختلف الوسطاء من الاتحاد الأفريقي.

وبمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الطائفة الأرثوذكسية، أعرب السيد غوتيريش في ختام البيان عن أحر أمنياته لجميع الإثيوبيين المحتفلين. وقال: "لتسهم روح هذا الاحتفال في أن تنعم إثيوبيا بالسلام والازدهار."

احتياجات متعاظمة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، دوجاريك، إن منظمات الإغاثة تستمر في تقديم المساعدة الضرورية، على الرغم من التحديات: "في أمهرة، تلقى أكثر من 33 ألف شخص مأوى ومساعدات أخرى خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم إلى 586 ألف شخص."

وقال دوجاريك يستمر توزيع المواد الغذائية في أفار وأمهرة وتيغراي، "لكن من الواضح أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة."

ويشير العاملون في المنظمات الإغاثية إلى أن الوضع في الجزء الشمالي من إثيوبيا لا يزال "غير متوقع ومتقلبا" مع استمرار تدهور الأوضاع بسبب القيود على حركة الإمدادات الإنسانية.