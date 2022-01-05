في أعقاب الاستيلاء على سفينة قبالة سواحل اليمن، الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، حيث تلا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بيانا بشأن حادثة الاستيلاء على سفينة قبالة السواحل اليمنية.

أحث جميع الأطراف والدول المعنية في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

وقال دوجاريك: "في حين أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال غير واضحة، تتابع الأمم المتحدة بقلق تقارير استيلاء الحوثيين على سفينة ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، داخل ما وصفه الحوثيون ’بالمياه اليمنية‘."

وشدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة تؤكد من جديد على ضرورة احترام الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي. وقال: "نحث جميع الأطراف والدول المعنية في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراء تصعيدي."

وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة يقول: "في هذا الصدد، نجدد دعوتنا للأطراف اليمنية إلى التواصل مع المبعوث الخاص للأمين العام وجهوده في مجال الوساطة، بهدف التقدم بالعملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في البلاد."

وبحسب تقارير إخبارية، فقد احتجزت السفينة مساء يوم الأحد، وقالت جماعة الحوثي (أنصار الله) إن السفينة تحمل معدات عسكرية، ودخلت المياه اليمنية دون إذن.