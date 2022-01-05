مديرة اليونسكو تدين مقتل الصحفي ساي وين أونغ في ميانمار وتدعو السلطات إلى إجراء تحقيق في الحادثة

وقالت السيدة أزولاي في بيان صدر اليوم الأربعاء:

"أدين مقتل ساي وين أونغ. يخاطر العاملون في مجال الإعلام مثل أونغ بحياتهم لإبقاء الجمهور على اطلاع (بالآخر الأحداث). يستحق عملهم الاعتراف به وحماية سلامتهم بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الهجمات على المدنيين".

وكان ساي وين أونغ يقوم بتغطية محنة اللاجئين في ولاية كايين جنوب شرق البلاد لصحيفة Federal News Journal عندما قُتل برصاصة قاتلة في هجوم مدفعي شنته القوات المسلحة في ميانمار، وفقا لتقارير.

أونغ هو الصحفي الثاني الذي يُقتل في ميانمار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية وبناء القدرات ومجموعة من الإجراءات، لا سيما في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.