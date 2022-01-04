بنغلاديش: اندلاع حريق في مركز لعلاج حالات الإصابة بكوفيد-19 في مخيم كوكس بازار 

وقالت الوكالة الأممية، في تغريدة على تويتر، إن أحدا لم يصب من جراء الحريق الذي اندلع، مساء يوم الأحد، في المركز الصحي، الواقع داخل المخيم الشاسع، مشيرة إلى أن الحريق ألحق أضرارا بالغة بأجزاء من المركز، لكن من المتوقع أن "يستأنف تقديم الخدمات الصحية قريبا".

استجابة فورية

تعمل الفرق الميدانية، على مدار الساعة، لإنقاذ المستشفى واستعادة بعض الحياة الطبيعية إلى المخيم، فضلا عن تقييم الضرر ومساعدة المحتاجين.

تُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إطارات أسرة معدنية متفحمة وعمالا يزيلون أكواما من الرماد في مركز العزل والعلاج للأشخاص المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

في وقت سابق، هرعت الفرق التابعة لمنظمة الدولية للهجرة ومتطوعو وحدة إدارة الكوارث وخدمات الاستجابة التابعة لحكومة بنغلاديش إلى المركز وسعوا بجد لإخماد الحريق ومساعدة المحتاجين.

تعمل فرق المنظمة الدولية للهجرة أيضا على زيادة الوعي بين اللاجئين حول ما يجب القيام به في حالة نشوب حريق مفاجئ في المخيمات.

أزمة الروهينجا

يستضيف المخيم الملايين من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار، في موجات متتالية من النزوح منذ أوائل التسعينيات.

في ذروة الأزمة الأخيرة، في عام 2017، كان الآلاف يعبرون، يوميا، الحدود إلى بنغلاديش.

منذ ذلك الحين، نمت مستوطنة كوتوبالونغ للاجئين لتصبح الأكبر من نوعها في العالم، حيث يعيش أكثر من 600 ألف شخص في منطقة تبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا فقط، مما أدى إلى إنهاك البنية التحتية والخدمات إلى أقصى الحدود.

تستهدف خطة الاستجابة المشتركة لعام 2021 بشأن الأزمة الإنسانية للروهينجا ما يقرب من 1.4 مليون شخص محتاج.

وتسعى الخطة البالغة 943 مليون دولار إلى تلبية احتياجات 884 ألف لاجئ من الروهينجا و472 ألف من شخص من المجتمعات المضيفة في كوكس بازار في بنغلاديش.

