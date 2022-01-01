السودان: دعوة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف للخروج من الأزمة

وفي بيان بمناسبة الذكرى الـ 66 لاستقلال السودان، قال فولكر بيرتس، "في حين تشهد البلاد اليوم عقبة أخرى إثر الانقلاب الأخير في 25 تشرين الأول/أكتوبر، يستمر نضال الشعب السوداني في سبيل الحرية والديمقراطية."

وفي سياق الأزمة الحالية، أثنى السيد فولكر بيرتس على التدابير المتخذة حتى الآن بغية إيجاد حل لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

دعوة لوقف الانتهاكات

وقال الممثل الخاص إن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتداءات على الصحفيين والانتهاكات بحق حرية الصحافة بالإضافة للانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية للإنسان، "لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي السلمي في السودان."

"تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم شعب السودان لتحقيق تطلّعاته نحو سودان ديمقراطي ومستقر. لقد ألهمت الشعارات العظيمة التي حملتها ثورة #السودان والمتمثلة في الحري..." بيان من الممثل الخاص @volkerperthes بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال السودان

النص الكامل: https://t.co/Xn1StoBwWX pic.twitter.com/Hiezrf5HaB — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) January 1, 2022

ودعا إلى وقف "هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مرتكبيها للعدالة."

كما حث السيد بيرتس السلطات السودانية على احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعد استخدام العنف، بالتعبير عن أنفسهم بحرية.

وتابع يقول: "شكلت السلمية إحدى المبادئ الرئيسية وراء انتصار الثورة السودانية، ولا تزال مبدأ يلتزم به معظم السودانيين الذين يخرجون للشوارع للتعبير عن مطالبهم بكل شجاعة."

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد سلطت الضوء على الهجمات التي ورد أنها استهدفت مستشفى ومكتبا إعلاميا يوم الخميس، والتي تم خلالها اعتقال نشطاء حقوقيين.

وحثت المفوضية في تغريدة على حسابها على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع السلطات على الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة.

وبحسب ما ورد، قُتل أربعة أشخاص برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات يوم الخميس بالقرب من العاصمة الخرطوم، مع استخدام السلطات الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشود، بحسب الشهود، فيما أصيب قرابة 300 متظاهر، إلى جانب العشرات من رجال الشرطة.

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التزام أممي بدعم السودان

وشدد فولكر بيرتس على التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان لتحقيق تطلعاته نحو سودان ديمقراطي ومستقر. وقال: "لقد ألهمت الشعارات العظيمة التي حملتها ثورة السودان والمتمثلة في الحرية والسلام والعدالة العالم من قبل، ولا تزال مقاومة الشعب السوداني السلمية الراهنة تلهم كل محبي السلام في العالم مرة أخرى."

وأكد على مواصلة متابعة الوضع عن كثب، والتعاون للعمل على إرساء مجتمع عادل وسلمي يستحقه الشعب السوداني.

وقد تقدم السيد بيرتس بأحر التهاني إلى شعب السودان في الذكرى الـ 66 لاستقلاله.