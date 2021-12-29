حصاد عام 2021: المناخ، فرص وآمال وتحديات ترحل إلى عام 2022

فقد أكد الأمين العام في رسالته لعام 2021، والتي تعتبر رسالة أمل وتصميم، على أن المناخ هو من التحديات التي تتطلب اهتماما فوريا.

كما أكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أنه فيما تشتد آثار ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، يتعين على الدول توسيع نطاق العمل للتكيف مع الواقع المناخي الجديد كيلا تتكبد تكلفة وخسائر باهظة. ودعا التقرير إلى تعزيز التكيف المناخي لتجنب حدوث آثار اقتصادية وبشرية مدمرة. فيما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2020 هو من أحرّ ثلاث سنوات مسجلة، وأن عام 2021 يدخل ضمن مجموعة السنوات الأشد حرارة على الأرض.

WFP/Matteo Cosorich ساهم الجفاف في زيمبابوي بحدوث أسوأ أزمة جوع منذ عقود.

وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف المتنامي من الحكومات والمدن والدول والشركات والأفراد الذين يتخذون إجراءات طموحة لمواجهة أزمة المناخ، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه الحار بالخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عودة الولايات المتحدة للانضمام إلى اتـفاق باريس لتغيّر المناخ في بداية هذا العام، بعد أن انسحبت في 2019.

UN Photo/Amanda Voisard صورة من الأرشيف: المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، يوقع اتفاق باريس في عام 2016، ومعه حفيدته.

وبيّن أكبر استطلاع للرأي حول المناخ أن الغالبية تدعم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لحل الأزمة المناخية، حيث نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج "تصويت الشعوب للمناخ" في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، وأوضح أن 64 في المائة من الناس في 50 دولة تضم أكثر من نصف عدد سكان العالم يعتقدون أن تغيّر المناخ يمثل حالة طوارئ عالمية على الرغم من استمرار الجائحة.

Novavax/Patrick Seibert عامل في المختبر يعمل على لقاح نوفوفاكس ضد كوفيد-19.

عقد علوم المحيطات

ومع بداية شهر شباط/فبراير، أطلقت الأمم المتحدة "عقد علوم المحيطات" (2021-2030) من أجل التنمية المستدامة، لدعم الجهود المبذولة في عكس دورة التدهور في صحة المحيطات.

WMO/Mislav Bilic قد تصبح قدرة المحيطات على إزالة ثاني أكسيد الكربون المنبعث من البشر من الغلاف الجوي بمثابة عازل أقل فعالية ضد ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل.

وفي كلمته خلال الحدث الافتراضي بعنوان "محيط جديد شجاع"، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن استعادة قدرة المحيطات على احتضان البشرية وتنظيم المناخ تمثل تحديا حاسما.

التصالح مع الطبيعة

أظهر تقرير "التصالح مع الطبيعة" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاقتصاد العالمي نما خمسة أضعاف تقريبا في العقود الخمسة الماضية، ولكن بتكلفة هائلة على البيئة العالمية وبالتالي على صحة وحياة البشر.

UNFCCC تعمل الأمم المتحدة على تعزيز النهج القائمة على الطبيعة لمساعدة المناطق الحضرية على التكيف مع تغير المناخ.

ويقدم التقرير تشخيصاً للتغير البيئي الحالي والمتوقع بفعل الإنسان، ويحدد التحولات اللازمة لسد الفجوات بين الإجراءات الحالية وتلك اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويقدّم توصيات عملية حول كيفية معالجة أزمات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

Ocean Image Bank/Thomas Horig أحد أبرز التهديدات التي تواجه المحيطات هو التلوث الذي يتسبب به البشر.

مجلس الأمن والمناخ

وفي مناقشة رفيعة المستوى بمجلس الأمن خلال شهر شباط/فبراير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء "تحالف عالمي حقيقي" للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، مشددا على أن الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح الناجم عن الاضطرابات المناخية يساهم في الحفاظ على السلام والحد من مخاطر الصراع.

IRIN/Jacob Zocherman أكثر الشخاص هشاشة في العالم، كالنازحين في جنوب السودان، هم على الأرجح الأكثر عرضة للمعاناة من تأثير تغيّر المناخ.

وبحث المشاركون دور مجلس الأمن في معالجة المخاطر الأمنية ذات الصلة بالمناخ من خلال اتباع نهج بناء السلام ودعم التكيّف والصمود في البيئات المعرّضة لتغيّر المناخ.

WMO/Guillaume Hobam سحب فوق برلنغتون في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم الدولي لأمنا الأرض

في مقالة كتبها إحياء لليوم الدولي لأمنا الأرض الذي يُحتفل به سنويا في 22 نيسان/أبريل، دعا السيد غوتيريش إلى الالتزام باستعادة الكوكب وإحلال السلام مع الطبيعة. وقال "يجب علينا الوصول بصافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى الصفر بحلول منتصف القرن."

NASA الكرة الأرضية، من صور القمر الصناعي Suomi NPP.

ودعا البلدان المتقدمة إلى أن تفي بالتزاماتها بتقديم وتعبئة 100 بليون دولار سنويا عن طريق ما يلي:

• مضاعفة المستويات الحالية لتمويل العمل المناخي؛

• تخصيص نصف إجمالي التمويل المرصود للعمل المناخي لجهود التكيف مع آثار تغير المناخ؛

• وقف التمويل الدولي للفحم؛

• تحويل إعانات الدعم من قطاع الوقود الأحفوري إلى قطاع الطاقة المتجددة.

الأخطار المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه تتزايد نتيجة لتغير المناخ

بحسب تحليل صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن المخاطر المتعلقة بالمناخ تهيمن على قائمة الكوارث من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية على مدى الأعوام الخمسين الماضية.

China Fire and Rescue عمال الإنقاذ يقومون بإنقاذ القرويين من مياه الفيضانات في مدينة شينغيانغ بمقاطعة خنان الصينية.

وبيّن التحليل أن من بين أكثر 10 كوارث، كانت المخاطر التي أدت إلى أكبر خسائر بشرية خلال فترة البحث هي الجفاف والعواصف ودرجات الحرارة المتطرفة وفقا لأطلس المنظمة للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والمائية بين عامي 1970-2019.

مدغشقر على الخطوط الأمامية من تغير المناخ

بحسب برنامج الأغذية العالمي، يعاني جنوب مدغشقر من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود مع أكثر من 1.14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ومن بين هؤلاء، هناك ما يُقدّر بـ 14,000 شخص يعيشون بالفعل في ظروف المجاعة الكارثية (المرحلة الخامسة) ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يتضاعف العدد إلى 28,000 شخص بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

© WFP/Tsiory Andriantsoarana الجفاف والفقر قادا إلى الجوع الشديد في جنوب مدغشقر.

وقد أجبرت خطورة الوضع آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم بحثا عن الطعام بينما لجأ من تبقى إلى إجراءات التأقلم القصوى للبقاء على قيد الحياة، مثل البحث عن الغذاء البري.

وفي تصريحات من أحد مراكز التغذية في مدغشقر، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي: "قابلت نساء وأطفالا كانوا يتمسكون بالحياة العزيزة، ولذلك ساروا لساعات للوصول إلى نقاط توزيع الطعام".

السباق من أجل الإنسانية

مع إطلالة شهر آب/أغسطس، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حملة السباق من أجل الإنسانية وهو تحد عالمي لإظهار التضامن مع الناس في أكثر البلدان عرضة للكوارث والأكثر تضررا من تغير المناخ.

UNMIL/Staton Winter مشاركة رياضيين من ليبريا في سباق الماراثون الصغير للأشخاص ذوي الإعاقة في مونروفيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن حالة الطوارئ المناخية هي سباق نخسره، لكنه سباق يمكننا الفوز به.. دعونا نربط أحذية الجري ونفوز بسباق المناخ من أجلنا جميعا."

هدفت الحملة إلى نقل رسالة عاجلة إلى قادة العالم الذين يشاركون في مؤتمر الأطراف للمناخ COP26 في غلاسكو بتشرين الثاني/نوفمبر، والرسالة مفادها بأن التضامن يبدأ بأن تفي البلدان المتقدمة بالتعهد الذي قطعته منذ عقد من الزمن بتقديم مبلغ 100 مليار دولار سنويا للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في البلدان النامية.

مخاطر المناخ من منظور الطفل

خلص تقرير نشرته منظمة اليونيسف، خلال شهر آب/أغسطس، إلى أن نحو مليار طفل - أي حوالي نصف أطفال العالم البالغ عددهم 2.2 مليار طفل- يعيشون في أحد البلدان الـ 33 المصنفة على أنها "مرتفعة المخاطر للغاية".

وأكد التقرير أن الأطفال الذين يعيشون في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا وغينيا وغينيا بيساو هم الأكثر عُرضة لمخاطر آثار تغير المناخ، وهو ما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، ويعرضهم للأمراض الفتاكة.

UN News/Laura Quinones أطفال ناشطون في مجال تغير المناخ يتظاهرون في غلاسكو بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

ودعت اليونيسف الحكومات ومؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى القيام بالعديد من الخطوات من بينها:

أولا، زيادة الاستثمار في جعل الخدمات الرئيسية المقدمة للأطفال قادرة على التكيف مع تغير المناخ والصمود أمامه.

ثانيا، خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. لتفادي أسوأ آثار أزمة المناخ، يلزم اتخاذ إجراءات شاملة وعاجلة.

ثالثا، تزويد الأطفال بالتعليم المناخي والمهارات المراعية للبيئة، وهو أمر بالغ الأهمية للتكيف مع آثار تغير المناخ والاستعداد لمواجهتها.

Ocean Image Bank/Brook Peterson تحتوي الشعاب المرجانية على أعلى تنوع بيولوجي مقارنة بأي نظام بيئي عالمي.

تغير المناخ والصحة

استنادا إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تؤكد وجود روابط عديدة بين المناخ والصحة، يوضح التقرير الخاص بشأن تغير المناخ والصحة أن العمل التحويلي في كل قطاع- من الطاقة والنقل والطبيعة إلى أنظمة الغذاء والتمويل- ضروري لحماية الناس.

WHO/Diego Rodriguez لكل فرد الحق في بيئة صحية خالية من التلوث وعواقبه الضارة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لقد سلطت جائحة كـوفيد-19 الضوء على الروابط اللصيقة والحساسة بين البشر والحيوانات وبيئتنا. فنفس الخيارات غير المستدامة التي تقتل كوكبنا تقتل الناس".

وقد شدد الدكتور تيدروس على دعوة منظمة الصحة العالمية لجميع البلدان "الالتزام باتخاذ إجراء حاسم في مؤتمر الأطراف COP26 للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية - ليس فقط لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به، ولكن لأنه في مصلحتنا".

© UNICEF/Lalaina Raoelison تعاني مدغشقر من أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

إعلان كونمينغ

اعتُمد "إعلان كونمينغ" في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عُقد في جنوب غربي الصين.

ويعمل المؤتمر، المعروف أيضا باسم COP15 على تطوير خارطة طريق عالمية لحفظ وحماية واستعادة وإدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية، بشكل مستدام، خلال العقد القادم.

Jiang Wenyao مركز كونمينغ للمؤتمرات والمعارض الدولية

ومن المقرر اعتماد إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 في الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في أيار/مايو 2022، بعد مزيد من المفاوضات الرسمية في كانون الثاني/يناير 2022. ويعطي الإعلان توجها سياسيا واضحا لتلك المفاوضات.

ومع وجود 196 طرفا، تتمتع اتفاقية التنوع البيولوجي بمشاركة عالمية تقريبا بين البلدان. وتسعى الاتفاقية إلى معالجة جميع التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك التهديدات التي يفرضها تغير المناخ.

FAO/Peterik Wiggers جرادة في المنطقة الصومالية من إثيوبيا

مؤتمر الأطراف 26

بعد إرجائه بسبب كوفيد-19 في عام 2020، عُقد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المعني بالمناخ في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر. وتبنى المشاركون في المؤتمر وثيقة ختامية تمثل، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، انعكاسا للمصالح والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم اليوم.

وتدعو الوثيقة الختامية 197 دولة إلى الإبلاغ عن تقدمها نحو المزيد من الطموح المناخي العام المقبل في مؤتمر الأطراف 27، المقرر عقده في مصر.

UN News/Laura Quinones المفاوضون في صورة جماعية بمناسبة اختتام قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26 ، التي افتتحت في غلاسكو ، اسكتلندا ، في 31 أكتوبر. سعى المؤتمر إلى الوصول إلى التزامات عالمية جديدة للتصدي لتغير المناخ.

ويطالب الاتفاق بمواعيد نهائية أكثر صرامة للحكومات فيما يتعلق بتحديث خططها الرامية لخفض الانبعاثات.

ويؤكد نص الاتفاق على الحاجة إلى تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ "من جميع المصادر للوصول إلى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف اتـفاق باريس، بما في ذلك زيادة الدعم بشكل كبير للأطراف من البلدان النامية، بما يتجاوز 100 مليار دولار في السنة.