اليمن: إصابة مدنيين بينهم أطفال في هجوم صاروخي على موقع نزوح تديره المنظمة الدولية للهجرة

وفي بيان، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاير: "فرّت العائلات حفاظا على حياتها، وتأتي إلى هذا الموقع بحثا عن الأمان من الأعمال العدائية المستمرة. لا ينبغي أن يكون المدنيون هدفا."

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. أحدهم في حالة حرجة. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة على ضمان حصول الأسرة المتضررة على الرعاية الطبية المطلوبة وتقديم المساعدات العاجلة المطلوبة الأخرى.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة بشكل عاجل جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين.

ويستضيف موقع النزوح الذي تديره المنظمة ما يقرب من 250 أسرة – أي حوالي 1,500 شخص. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة هناك منذ عام 2019. ولم يُصب أي من موظفي المنظمة الدولية للهجرة في الحادث.