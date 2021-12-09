الفاو تحذر: زيادة الضغط على الموارد قد يؤدي إلى كوارث بيئية وإذكاء التنافس والنزاعات

ويكشف التقرير التجميعي المعنون "حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة: نظم على حافة الانهيار" (تقرير عام 2021) عن تدهور حالة الموارد من التربة والأراضي والمياه، والتحديات التي يطرحها ذلك بالنسبة إلى إطعام سكان العالم الذين يتوقع أن يبلغ عددهم قرابة 10 مليارات شخص بحلول عام 2050.

أمننا الغذائي سيعتمد على حماية مواردنا من أراضٍ وتربة ومياه

وقال مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو، في مقدمة التقرير: "النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية تعاني الآن من ضغط حاد، فالعديد منها مُجهد إلى حد حرج."

وأضاف أنه من الواضح أن "أمننا الغذائي سيعتمد على حماية مواردنا من أراضٍ وتربة ومياه."

بحسب التقرير، إذا حافظنا على المسار الحالي، يمكن أن يؤدي إنتاج 50 في المائة الإضافية المطلوبة من الأغذية إلى زيادة عمليات سحب المياه للاستخدام الزراعي بنسبة تصل إلى 35 في المائة.

ويحذر التقرير من أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى كوارث بيئية وزيادة التنافس على الموارد وإذكاء التحديات والصراعات الاجتماعية الجديدة.

تحديات بارزة

وأوضح السيد شو دونيو أن الأنماط الحالية لإنتاج الأغذية الزراعية لا تثبت استدامتها. وقال في كلمته لدى إصدار التقرير: "مع ذلك، يمكن أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا رئيسيا في تخفيف هذه الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية."

ومن بين التحديات الرئيسية، عدم وجود مجال كبير لتوسيع مساحة الأرض المنتجة، رغم أن أكثر من 95 في المائة من طعامنا يأتي من اليابسة. كما تعرّض ندرة المياه الأمنَ الغذائي العالمي والتنمية المستدامة للخطر، وتهدد 3.2 مليار شخص يعيشون في المناطق الزراعية.

وبحسب التقرير، شهد نصيب الفرد الواحد من استخدام الأراضي انخفاضا بنسبة 20 في المائة بين عامي 2000 و2017.

FAO/Alessandra Benedetti زجاجات من زيت الزيتون معروضة للبيع في سوبر ماركت في المغرب.

بعض الحلول المتاحة

مع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة، فإن التوسع السريع في التكنولوجيا والابتكار أمر حيوي. ويدعو التقرير إلى تعزيز البيئة الرقمية اللازمة لتزويد قطاع الزراعة بالبيانات الأساسية والمعلومات والحلول المستندة إلى العلم والتي تسخر التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل وتقي من عوامل المناخ.

كما يدعو إلى أن تكون حوكمة الأراضي أكثر شمولا وتكييفا لينتفع الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب والشعوب الأصلية. هذه هي الفئات الأكثر عرضة لمخاطر المناخ وغيرها من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والتي تواجه أكبر قدر من انعدام الأمن الغذائي.

تؤكد الفاو على أن استدامة التربة والأراضي والمياه تشكل حجر الزاوية لإيجاد نظم غذائية وزراعية قادرة على الصمود.

لذلك، يمثل الاستخدام المستدام لهذه الموارد الحلّ لبلوغ مقاصد التخفيف من حدة آثار تغير المناخ والتكيّف معها. فعلى سبيل المثال، يمكن للاستخدام المرشّد للتربة وحده أن يؤدي إلى احتجاز ثلث انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن الأراضي الزراعية.