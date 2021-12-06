منظمة الصحة العالمية تشير إلى مساهمة كوفيد في 69000 حالة وفاة ناتجة عن الملاريا

ومع ذلك، فإن "سيناريو يوم القيامة" الذي توقعته منظمة الصحة العالمية لم يتحقق، كما قال الدكتور بيدرو ألونسو، مدير البرنامج العالمي لمكافحة الملاريا التابع لمنظمة الصحة العالمي، عند إطلاق تقرير الملاريا العالمي السنوي لوكالة الأمم المتحدة في جنيف.

ووفقا للتحليل، الاضطرابات المعتدلة في تقديم خدمات الملاريا ساهمت في حدوث 14 مليون حالة إصابة بالملاريا و69،000 حالة وفاة.

يعود ثلثا الوفيات الإضافية (أو 47000 حالة ) الناتجة عن الملاريا إلى الاضطرابات في توفير الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها أثناء الجائحة.

في وقت مبكر من الجائحة، توقعت منظمة الصحة العالمية مضاعفة وفيات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كسيناريو أسوأ حالة. ومع ذلك، وجد التحليل أن هناك زيادة تقدر بنسبة 12 في المائة في الوفيات في المنطقة بين عامي 2019 و2020.

الرسالة الأولى هي رسالة أخبار جيدة. وبفضل الجهود العاجلة والمضنية يمكننا القول إن العالم قد نجح في تجنب أسوأ سيناريو لوفيات الملاريا"، قال الدكتور ألونسو.

تعطل خدمات الملاريا

وجد التقرير أن 58 في المائة فقط من البلدان أكملت حملاتها المخططة لتوزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات في عام 2020، إذ بعض عمليات التوزيع عانت من تأخيرات مهمة.

على الصعيد العالمي، تم توزيع 72 في المائة من جميع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات المخطط لتوزيعها بحلول نهاية عام 2020.

في عام 2020 من بين 65 دولة استجابت، أبلغ 37 دولة عن اضطرابات جزئية (5 في المائة إلى 50 في المائة) في خدمات تشخيص الملاريا وعلاجها.

بحلول عام 2021، أبلغت 15 دولة عن اضطرابات جزئية (5 في المائة - 50 في المائة) وأبلغت 6 بلدان عن اضطرابات شديدة.

العبء العالمي للملاريا

استخدم تقرير الملاريا في العالم لهذا العام منهجية جديدة لتقدير الوفيات الناجمة عن الملاريا في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى نسبة أكبر (7.8 في المائة) من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة عما تم الاعتراف به سابقًا (4.8 في المائة).

قال الدكتور ألونسو: "لدينا تقدير أفضل للعبء الحقيقي للملاريا وهو الآن 627 ألف حالة وفاة في عام 2020".

ووجد التقرير أن هناك انخفاضا بنسبة 27 في المائة في حالات الإصابة بالملاريا (حالات لكل 1000 نسمة) من عام 2000 إلى عام 2020 مع وجود اتجاه عام نحو انخفاض في معدل وفيات الملاريا من عام 2000 حتى يومنا هذا.

يمثل هذا انخفاضا بنسبة 49 في المائة في معدل وفيات الملاريا من عام 2000 إلى عام 2020. وأشار التقرير إلى أن المنطقة الأفريقية التابعة لمنظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 95 في المائة من حالات الملاريا العالمية في عام 2020، و96 في المائة من وفيات الملاريا العالمية في عام 2020.

استقرار نسبي في التقدم

وكشف التقرير أنه تم تفادي 1.7 مليار حالة و10.6 مليون حالة وفاة على مستوى العالم بين عامي 2000 و2020. وكانت معظم حالات الملاريا (82 في المائة) والوفيات (95 في المائة) التي تم تجنبها على مدار العشرين عاما الماضية في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، حتى قبل ظهور كوفيد-19، كانت المكاسب العالمية ضد الملاريا مستقرة". قال الدكتور ألونسو: "نحن لسنا على طريق النجاح، إننا نتحرك بشكل متزايد بعيدا عن بلوغ معالم عام 2020 لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا".

©UNICEF/Josh Estey المزيد من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يستخدمون الناموسيات للوقاية من الملاريا.

بدأ نهج جديد لمكافحة الملاريا في البلدان ذات العبء الثقيل يكتسب زخما عندما ضرب كوفيد-19.

وفقا لتحليل عام 2020، كان معدل الإصابة بالملاريا على مستوى العالم خارج المسار بنسبة 40 في المائة، وكان معدل الوفيات العالمي لعام 2020 بعيدا عن المسار بنسبة 42 في المائة.

تقدم متفاوت

على الصعيد العالمي، لا يزال التقدم في مكافحة الملاريا متفاوتا. ووجد التقرير أن العديد من البلدان ذات العبء المنخفض للمرض تتحرك بثبات نحو هدف القضاء على الملاريا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلو دولتين - السلفادور والصين - من الملاريا في عام 2021. ومع ذلك، فإن معظم البلدان التي تعاني من عبء كبير من المرض قد عانت من نكسات وتفقد قوتها.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

ويحذر التقرير من أن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يشكل تقارب التهديدات في المنطقة تحديا إضافيا لجهود مكافحة المرض.

وتشمل هذه حالات تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا، والنزاعات المسلحة والفيضانات. في الوقت نفسه، يكرر التقرير أن الجائحة لم تنته بعد، وأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدة.

بدون اتخاذ إجراءات فورية ومعجلة، لن تتحقق الأهداف الرئيسية لعام 2030 للاستراتيجية التقنية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا، وقد تضيع مكاسب إضافية.

زيادة الاستثمار ضرورية

كما أكد التقرير أن زيادة الاستثمار ضرورية أيضا. وقد تضاءل التمويل كما حذر الدكتور ألونسو: "نحن حوالي 50 في المائة أقل مما كنا نعتقد أنه ينبغي أن يكون هدف عام 2020".

ووجد التقرير أنه تم استثمار ما مجموعه 3.3 مليار دولار على مستوى العالم في مكافحة الملاريا والقضاء عليها في عام 2020. وكان هذا مقابل هدف 6.8 مليار دولار لبلوغ الأهداف العالمية لمكافحة الملاريا.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات السنوية ستحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 - لتصل إلى 10.3 مليار دولار سنويا.

