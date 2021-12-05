الأمين العام يدين مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا في هجوم في وسط مالي

وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، صدر مساء الأحد، بتوقيت نيويورك، إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أرسلت قوات حفظ سلام إلى المنطقة.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إن مثل هذه الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، معلنا استعداد بعثة مينوسما لمساعدة السلطات المالية في تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وجدد الأمين العام التأكيد على استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم والتضامن مع شعب وحكومة مالي، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة البعثة المتكاملة على حماية المدنيين في وسط مالي ودعم استراتيجية تقودها الحكومة لتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة.

ونقلت مصادر إخبارية عن السلطات المحلية القول إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حافلة كانت تقل الناس إلى سوق محلي مما أدى إلى إتلاف إطارات الحافلة ومن ثم أطلقوا النار على الركاب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح آخرين.

