غامبيا: عشية الانتخابات الرئاسية، الأمين العام يدعو إدارة الانتخابات والمرشحين والقادة إلى ضمان انتخابات شفافة وشاملة

وفي بيان تلاه المتحدث باسمه أمام الصحفيين في المقر الدائم، دعا الأمين العام قبيل الانتخابات الرئاسية يوم غد السبت، "هيئة إدارة الانتخابات والمرشحين وقادة الأحزاب السياسية وأتباعهم، من خلال سلوكهم، إلى ضمان بيئة سلمية تفضي إلى انتخابات رئاسية ذات مصداقية وشاملة وشفافة".

وقد رحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيانه باستكمال عمل لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات الغامبية (TRRC) وتقديم تقريرها النهائي إلى الرئيس الغامبي أداما بارو.

وأثنى الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، "على اللجنة لعملها الدؤوب."

وفي هذا الصدد، حث الحكومة على "ضمان إجراءات المتابعة السريعة بشأن التوصيات الواردة في التقرير".

زيارة أممية

كجزء من الاستعدادات للانتخابات، يقوم الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا والساحل، محمد صالح النظيف، بزيارة البلاد.

خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي السيد النظيف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل (UNOWAS)، بمراقبي الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة القطري.

كما أجرى الممثل الخاص يوم الجمعة محادثات مع وزير الخارجية الغامبي.

ويرافق السيد النظيف الأمينة العامة المساعدة لشؤون أفريقيا، مارثا أما أكيا بوبي.

توصيات التقرير أساس متين لتعزيز سيادة القانون

من جانبها، رحبت لجنة بناء السلام (PBC)، في بيان صادر مطلع هذا الأسبوع، بالعمل الذي أنجزته لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات الغامبية (TRRC)، التي قدمت تقريرها النهائي إلى رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما ذكر معالي. السيد داودا أ. جالو، المدعي العام ووزير العدل في غامبيا والدكتور لامين ج. سيز، رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا خلال اجتماع لجنة بناء السلام الذي عقده معالي السيد أسامة عبد الخالق، رئيس لجنة بناء السلام، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، فإن "التوصيات الواردة في التقرير توفر أساسا متينا لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب."

تعزيز مكاسب الديمقراطية

وفي هذا السياق، كررت لجنة بناء السلام استعدادها "لدعم تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة في إطار ولايتها."

وأكدت في هذا الصدد على أهمية نشرها في الوقت المناسب.

وشددت لجنة بناء السلام على "الحاجة إلى المضي قدما في السياسات الهامة، والحوكمة، والإصلاحات المؤسسية".

وسلطت الضوء على أهمية "إجراء انتخابات رئاسية سلمية وشفافة في 4 كانون الأول/ ديسمبر في مجال تعزيز المكاسب الديمقراطية منذ عام 2017."