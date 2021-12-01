مجلس حقوق الإنسان يعيّن البريطانية لين ولشمان عضوة في لجنة التحقيق المعنية بسوريا

وستنضم السيدة ولشمان إلى البرازيلي باولو سيرجيو-بينيرو (رئيس اللجنة منذ أيلول/سبتمبر 2011) وهاني مجلي من مصر (عضو في اللجنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017) لتحل بذلك مكان السيدة كارين كونينغ أبو زيد، التي استقالت مؤخرا من منصبها بعد 10 سنوات من الخدمة.

تم تعيين الأستاذة لين ويلشمان من جامعة @soasLaw من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان @nazhatskhan في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية.



وقد خلفت كارين أبو زيد في اللجنة المكونة من 3 أعضاء.



بيان صحفي ▶ https://t.co/tlTaA3hu3E pic.twitter.com/51ntCxz78q — UN Human Rights Council (@UN_HRC) December 1, 2021

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في آب/أغسطس 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية.

خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان

للسيدة لين ولشمان خبرة واسعة في مجال قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل حاليا كأستاذة للقانون في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، وبدأت حياتها المهنية فيها كمحاضرة في الشريعة الإسلامية في عام 1997.

وقد عملت كرئيسة لقسم كلية القانون وشغلت عددا من المناصب العليا الأخرى. وتقوم السيدة ولشمان حاليا بتدريس الشريعة الإسلامية والنوع الاجتماعي والقانون والمجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.

وأنشأت العيادة الدولية لحقوق الإنسان ودعت إلى عقد اجتماعاتها، وكانت واحدة من الفائزين بجائزة مدير مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية للتدريس الملهم في عام 2019.

وقد عملت ولشمان مع العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضا في هايتي ورواندا.

وهي عضوة في مجلس إدارة المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي المجلس الاستشاري الدولي لمكتب مؤسسة المجتمع المفتوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتحدث العربية بطلاقة.

تقدير لعمل السيدة كارين أبو زيد

مركز أنباء الأمم المتحدة / ستيفاني كوتركس

في أعقاب إحاطتها الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الماضي عند تقديم تقرير اللجنة الأخير، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم العميق للسيدة كارين أبو زيد "لمساهمتها القيّمة" في عمل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة على مدار عقد من الزمن.

ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، في دورته المقبلة في آذار/مارس 2022.

وقد ذكر التقرير الأخير أن تحقيقات اللجنة لا تزال مقيّدة بسبب منع الوصول إلى البلاد ومخاوف الحماية فيما يتعلق بمن تمت مقابلتهم.