القضاء على فيروسي نقص المناعة البشرية وكوفيد يتطلب مزيدا من التضامن الدولي

هذا ما ذكّر به رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع تذكاري يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للإيدز - بعد 40 عاما من الإبلاغ عن الحالات الأولى.

تحت عنوان "إنهاء عدم المساواة. إنهاء الإيدز" شدد السيد عبد الله شاهد على وجود صلة بين فيروس كورونا المستجد وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، مشيرا إلى أن الفيروسين يؤديان إلى تفاقم عدم المساواة ويؤثران على الناس، "لا سيما فيما يتعلق بالحصول على العلاج والخدمات الصحية".

علاوة على ذلك، فإن فيروسي كوفيد ونقص المناعة البشرية لا يؤثران فقط على صحة الأفراد، بل يؤثران أيضا على الأسر والمجتمعات والتنمية والنمو الاقتصادي للدول.

مسؤولية اتخاذ الإجراءات

بعد عقدين من انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - وهي أول جلسة على الإطلاق تتناول قضية صحية - أصبح فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز مرضا يمكن الوقاية منه وعلاجه.

وشهد رئيس الجمعية على أهمية التعلم من الأخطاء التي ارتكبت في ذلك الوقت، مثل إخفاء التشخيصات بسبب وصمة العار الاجتماعية، والمعلومات الخاطئة عن الوقاية أو العلاج، وواضعي السياسات الذين أخروا العمل.

قال السيد شاهد: "هذا الاجتماع هو فرصة لمناقشة كيف يمكن لتجربة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أن تقدم معلومات وتوجيه استجابات فعالة ومراعية لحقوق الإنسان ومركزة على الناس للأمراض المعدية، مثل كوفيد-19،" قائلا تقع على عاتقتنا مسؤولية العمل.

"إنني أدعو جميع أصحاب المصلحة إلى حماية حقوق الإنسان للجميع وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية دون وصمة العار والتمييز".

سد فجوة في الوصول إلى اللقاحات

ILO/P. Deloche تنفيذ مشروع للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في فييت نام.

في حين أن البراعة البشرية قدمت لقاحات فعالة لكوفيد-19 في وقت قياسي، أكد رئيس الجمعية أنه مع ظهور المزيد من المتغيرات، يجب على العالم التحرك بسرعة "لسد الفجوة في الوصول إلى اللقاحات وضمان العدالة في توزيعها.

وأعلن في الاجتماع إنه سيعقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن حصول الجميع على اللقاحات في 13 كانون الثاني/يناير من العام المقبل، "كفرصة للالتزام بمعالجة عدم المساواة وضمان وصول الجميع المتكافئ والعادل إلى العلاج، دون تمييز".

ومثل ما شابت المعلومات المضللة طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وعلاجه، ها هي اليوم تهدد التقدم في مكافحة كوفيد-19.

قال السيد شاهد: "يجب أن نلجأ إلى جميع أدوات الاتصال المتاحة لمعالجة القضايا الصحية والاجتماعية بشكل أفضل من منظور حقوق الإنسان".

عقود مضت..

يصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (UNAIDS)، والذي كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) حينذاك قد وحد الكيانات في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة من أجل تعبئة البلدان والمجتمعات على الصعيد العالمي من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كولين كيلابيل: "على مدى أربعة عقود، قدم البرنامج قيادة عالمية، وعزز الإجماع السياسي، وعزز قدرة الحكومات الوطنية على تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ونظام الأمم المتحدة لرصد التنفيذ".

"كان لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز دور فعال في حشد الالتزام السياسي والعمل الاجتماعي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والاستجابة له".

وقال إن الحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز تعد مثالا ناجحا للقيادة السياسية والالتزام والعمل المشترك في مواجهة الأزمات العالمية وأهمية التعددية الفعالة.

وأشار السيد كيلابيلي إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، اعتمدت الجمعية إعلانا سياسيا ذا رؤية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، يحدد مسارا طموحا لإنهاء عدم المساواة والسير على المسار الصحيح للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

"أود أن أؤكد من جديد دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية للتنفيذ الكامل للإعلان السياسي واستعداده للعب دور مفيد في المساهمة في عالم خالٍ من الإيدز".

مخاطرة بإطالة انتشار الإيدز

© UNICEF/Karin Schermbrucke أم في مبارارا، غرب أوغندا، تتأكد من أن يتلقى طفلاها دواء فيروس نقص المناعة البشرية للأطفال في نفس الوقت كل يوم.

أصدرت مديرة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ويني بيانيما "تحذيرا صارخا" في رسالتها الافتراضية بأن الإيدز لا يزال وباءً، قائلة: "الضوء الأحمر يومض وفقط من خلال التحرك بسرعة لإنهاء التفاوتات التي تؤدي إلى انتشار الوباء، يمكننا التغلب عليه".

وحذرت من أنه "بدون نهج مكافحة عدم المساواة الذي نحتاجه لإنهاء الإيدز، سيكافح العالم أيضا لإنهاء جائحة كوفيد-19 وسيظل غير مستعد لأوبئة المستقبل"، مضيفة أنه "سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لنا الكل".

وأشارت السيدة بيانيما إلى أنه في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد، فإن التقدم في مكافحة الإيدز يخضع لضغوط أكبر – إذ أدى ذلك إلى تعطيل خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية والتعليم وبرامج الوقاية من العنف وغير ذلك.

وحذرت قائلة "في مسارنا الحالي، نحن لا نثني المنحنى بالسرعة الكافية ونخاطر بانتشار جائحة الإيدز لعقود طويلة"، وحثت على المزيد من الزخم بشأن الإجراءات الملموسة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء لمعالجة التفاوتات التي تؤدي إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

من خلال التصدي لأوجه عدم المساواة التي تعيق التقدم، أكدت أنه "يمكننا الوفاء بالوعد بإنهاء الإيدز بحلول عام 2030".

قالت رئيسة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز: "إن الأمر في أيدينا". "كل دقيقة تمر، نخسر حياة ثمينة بسبب الإيدز. ليس لدينا وقت. انهوا عدم المساواة. انهوا الإيدز. انهوا الأوبئة".

تعزيز الشراكات

متحدثا عبر تقنية الفيديو، استخلص الدكتور أنتوني فوتشي، كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة بايدن، دروسا من كوفيد-19 حول "مدى سرعة" تطوير تدخلات الصحة العامة الطبية واختبارها وإنتاجها عندما يكون الاستثمار المالي كبيرا والمستدامة"، عندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص معا.

قال الدكتور فوتشي "للمضي قدما، يجب أن نجد طرقا للحفاظ على هذه الشراكة من أجل الالتزام القوي بتطوير الأدوية واللقاحات التي يمكن الوصول إليها والمتاحة على نطاق واسع وغير ذلك من الإجراءات الطبية المضادة لمكافحة جميع الأمراض المعدية".