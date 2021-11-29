في مجلس الأمن، المنسقة الخاصة تدعو القيادة اللبنانية إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال بهدف التغلب على الأزمة في البلاد 

المنسقة الخاصة فرونِتسكا وصفت تشكيل الحكومة بأنه تطور إيجابي، لكنها أعربت عن أسفها لعدم إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح في لبنان منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في تموز/يوليو 2021.

وفي إشارة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وتأثيرها الحاد على حياة الناس اليومية، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي عُلقت منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب.

وشددت المنسقة الخاصة على ضرورة ترجمة الالتزامات إلى أفعال "إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان وتلبية احتياجات وحقوق الشعب اللبناني".

فرصة مشكورة لاحاطة مجلس الامن علماً بتنفيذ #القرار_1701 والوضع في #لبنان بما في ذلك تداعيات الأزمة على الشعب اللبناني، والحاجة الى إصلاحات عاجلة وإجراء الانتخابات في موعدها. كما اكدت على الحاجة الملحة إلى استمرار الدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.https://t.co/mLuQLViizg — Joanna Wronecka (@JWronecka) November 29, 2021

استعداد المجتمع الدولي لدعم الانتخابات

وفي هذا الإطار، شددت على أن "الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن الأطر الزمنية الدستورية هي ركيزة الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح، وتضع لبنان على طريق التعافي،" مؤكدة على استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بجهود اليونيفيل في الحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع الجيش اللبناني.

كما أكدوا على أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية.

وشجعت المنسقة الخاصة على مد المزيد من الدعم الدولي إلى الجيش اللبناني، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، على الرغم من تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على المؤسسة العسكرية وعناصرها.

تحقيق نزيه وشفاف في انفجار بيروت

وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة إلى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف.

وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة والتزامها الراسخ بأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.