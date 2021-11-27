الأمين العام يرحب بالاجتماع الثلاثي لقادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا

وأشار بيان منسوب للمتحدث باسمه إلى أن الأمين العام يحيط علما بالبيان المشترك، ويلاحظ بتقدير دور الاتحاد الروسي "في تيسير الاتصالات والحوار المستمر."

وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس، يتشجع الأمين العام باستئناف العمل المباشر على أعلى مستوى بين أرمينيا وأذربيجان وتجديد التزامهما بالتنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين الصادرين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و11 كانون الثاني/يناير 2021، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى زيادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الأمين العام يكرر موقف الأمم المتحدة القائم على مبدأ بأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار، ويحث الأطراف على حل القضايا العالقة لتحقيق هذه الغاية من خلال جميع الصيغ المتاحة، بما في ذلك تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وذكر البيان في الختام أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم كل هذه الجهود، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الإنسانية والتعافي وبناء السلام على أرض الواقع.