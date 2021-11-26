خلال زيارة إلى موسكو، هانس غروندبرغ يبحث مع مسؤولين روس سبل تحقيق تسوية سلمية للنزاع في اليمن

وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المبعوث الأممي ناقش مع المسؤوليْن الروسيين الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في اليمن.

وقد أعرب غروندبرغ عن شكره لروسيا على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة بشأن صنع السلام في اليمن، مشيدا بالجهود المشتركة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، ومضى قائلا:

"علاقات روسيا طويلة الأمد مع عدد كبير من الجهات الفاعلة في اليمن ودعمها لجهود الأمم المتحدة أمران مهمان لتحقيق تسوية سلمية في اليمن".

وجدد السيد غروندبرغ، وفقا لمكتب المتحدث الأممي، قلقه من التصعيد العسكري في مأرب والساحل الغربي، مسلطا الضوء على مخاطر حدوث مزيد من التصعيد:

"نحن نواجه تصعيدا عسكريا محتملا لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين. إن زيادة الجهود الدولية ضرورية لإقناع جميع الأطراف بضرورة تسوية الخلافات على طاولة المفاوضات".

وتعد هذه أول زيارة رسمية للسيد هانس غروندبرغ خارج المنطقة.