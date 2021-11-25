مفوضية اللاجئين: إجلاء 93 طالبَ لجوء من ليبيا إلى إيطاليا يجلب الأمل إلى الأكثر ضعفا

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافالييري: نحن سعداء أن نرى رحلات الإجلاء هذه وقد أصبحت حقيقة، وأن نرى كذلك الدعم الذي قدمته السلطات الليبية لها. تعتبر هذه الرحلات بمثابة طوق نجاة بالنسبة لبعض طالبي اللجوء الأكثر ضعفا“.

وقد غادر طالبو اللجوء طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل المفوضية متجهة إلى روما.

وستنظم ما مجموعه خمس رحلات من هذا القبيل على مدار عام واحد. بعد وصولهم، سيتمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من التقدم بطلب للحصول على صفة اللجوء، مما يمنحهم فرصة التمتع بالسلامة والأمن.

إذن بالدخول لدواع إنسانية

والأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم المجموعة الأولى من بين 500 شخص بموجب آلية جديدة لمنح الإذن بالدخول إلى بلد ما "لدواعٍ إنسانية". ومن بين هؤلاء الأشخاص، أطفال ونساء معرضون للخطر، وناجون من العنف والتعذيب، وأشخاص يعانون من ظروف طبية حرجة.

© UNICEF/Alessio Romenzi صبي مهاجر من النيجر عمره 14 عاما يضع يده على باب مركز احتجاز في ليبيا.

وقد أُطلق سراح بعضهم مؤخراً من الاحتجاز، في حين كان البعض الآخر يقبع في الأسر على أيدي شبكات التهريب أو الاتجار بالبشر.

وأضاف السيد جان بول كافالييري:”لا تزال الأوضاع في ليبيا شديدة الصعوبة بالنسبة للعديد من اللاجئين، ونحن بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لتوسيع نطاق مسارات مماثلة نحو بر الأمان“.



حوالي 7000 تم إجلاؤهم من ليبيا حتى الآن

تمكنت المفوضية هذا الشهر من استئناف عمليات الإجلاء من ليبيا بعد أكثر من عام، وذلك بعد أن رفعت السلطات الحظر المفروض على الرحلات الجوية الإنسانية.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، تمكنت المفوضية من إجلاء 172 طالب لجوء من الفئات الأكثر ضعفاً من ليبيا إلى النيجر، حيث يتلقون الدعم أثناء انتظار توفر الحلول لهم، كجزء من آلية العبور في حالات الطوارئ التي تدعمها المفوضية.

منذ عام 2017، قامت المفوضية بإجلاء أو إعادة توطين 6,919 لاجئاً وطالب لجوء خارج ليبيا، منهم 967 شخصاً في إيطاليا.

