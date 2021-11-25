عنف قبلي في إقليم دارفور، ويونيتامس تدعو إلى التحقيق في الأحداث الأخيرة والحؤول دون تكرارها

وقالت في بيان صادر اليوم الخميس إن ذلك "أدى إلى خسائر مؤسفة طالت أرواح المدنيين وسبل عيشهم، وآخرها في محليات طويلة ودار السلام وسورتوني وكبكابية بشمال دارفور وجبل مون بغرب دارفور".

اغتصاب نساء واختفاء أطفال

وبحسب ما جاء في بيان يونيتامس، قتل العشرات وأصيب الكثيرون في القتال بين العرب وقبيلة مسيرية الجبل في جبل مون في 17 و19 تشرين الثاني/نوفمبر.



وذكرت التقارير أيضا إحراق عشرات القرى ونزوح قرابة 4 آلاف و300 شخص، اتجه الكثير منهم إلى شرق تشاد.

وأعربت البعثة الأممية في السودان أيضا عن قلق شديد "حيال تقارير عن اغتصاب نساء وفتيات، فضلاً عن تقارير عن اختفاء 20 طفلاً."

© UNICEF/Ron Haviv من الأرشيف: فتاة في 12 عاما (على اليمين) تعيش في مخيم للنازحين في ولاية شمال دارفور بالسودان، تقول إنها تعرضت للاغتصاب على يد جنود حكوميين.

نزع فتيل التوتر

وقد رحبت يونيتامس بالجهود الأولية التي اتّخذتها السلطات المحلية للاستجابة للوضع بحسب ما ورد.

وفي هذا السياق، دعت السلطات الإقليمية والوطنية إلى تكثيف الجهود على الفور لنزع فتيل التوتّر والتحقيق في الأحداث الأخيرة والحؤول دون وقوع المزيد من العنف.

أهمية تنفيذ اتفاق جوبا

يؤكد استمرار انعدام الأمن في دارفور ضرورة قيام الحكومة والجماعات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في دارفور، وفي الصدد عينه، تنفيذ أحكام الاتفاقيّة على وجه السرعة، ولا سيما تفعيل قوات حفظ الأمن المشتركة وتقديم الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

تذكّر يونيتامس السلطات السودانية بأنّ مسؤوليتها المتمثلة بحماية المدنيين لم تتضاءل على الرغم من الوضع السياسي الحالي.

