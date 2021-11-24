إثيوبيا: تنامي الاحتياجات الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع في إقليم تيغراي

غادرت نحو 40 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية، مدينة سيميرا، عاصمة أفار، يوم أمس الثلاثاء، متوجهة إلى تيغراي - وهي أول قافلة تتجه إلى المنطقة منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر.

في غضون ذلك، لا تزال الشاحنات المحملة بالوقود والإمدادات الطبية تنتظر التصريح في سيميرا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن هناك حاجة لحوالي 500 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية أسبوعيا.

7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

وقد أدى القتال العنيف بين قوات الحكومة المركزية وتلك الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلى جعل المناطق الشمالية لإثيوبيا في تيغراي وأمهرة وأفار في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وازدادت هذه الاحتياجات بعد أشهر من أعمال القتل والنهب وتدمير المراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري الضرورية للإنتاج.

في الوقت الحالي، يعاني حوالي سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تحديات متزايدة

في غضون ذلك، استؤنفت رحلات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى ميكيلي، بعد تعليقها في 22 تشرين الأول/أكتوبر، مما سمح للأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بتناوب الموظفين داخل وخارج تيغراي وتحويل مبلغ محدود من النقد التشغيلي.

ومع ذلك، قال المتحدث الأممي: "يواصل الشركاء الإنسانيون على الأرض الإبلاغ عن تحديات كبيرة بسبب النقص النقدي اللازم للعمليات".

على الرغم من ضخ إجمالي 40 مليون دولار من الموارد الجديدة لإثيوبيا - 25 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ و15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، إلا أن البلاد تواجه فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في تيغراي.

يواصل الشركاء في المجال الإنساني، على الرغم من بيئة العمل الصعبة للغاية، الاستجابة للاحتياجات العاجلة والمتزايدة في جميع أنحاء شمال إثيوبيا، بما في ذلك في أمهرة وأفار.

في أمهرة، انطلقت عملية مساعدة غذائية كبيرة في بلدتي كومبولتشا وديسي، واستهدفت أكثر من 450 ألف شخص خلال الأسبوعين المقبلين.

نقل عائلات الموظفين الأممين

وقد أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس، أنها تقلل من تواجدها في إثيوبيا من خلال نقل جميع أسر موظفيها، بشكل مؤقت، نظرا للوضع الأمني في البلاد، وبدافع الحذر الشديد.

وقال فرحان حق: "من المهم الإشارة إلى أن الموظفين سيبقون في إثيوبيا لتنفيذ مهامنا".

ستراقب الأمم المتحدة الوضع، مع مراعاة سلامة الموظفين والحاجة إلى مواصلة عملياتها ودعم كل من يحتاج إلى المساعدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت المنظمة أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 16 من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأنها تعمل مع حكومة إثيوبيا لتأمين الإفراج الفوري عنهم.

