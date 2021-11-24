الأمم المتحدة: أنشطة فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل في لبنان تتم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وفي نطاق تفويضها

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم، أنه تم نشر فرقة العمل البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية للقيام بمهام محددة للغاية، لدعم السلطات اللبنانية.

وأكد السيد حق أن "السلطات اللبنانية تحتفظ بالامتياز السيادي والمسؤولية ذات الصلة لتأمين حدودها البحرية."

وقال إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) "لا تستطيع الصعود على متن أي سفينة وتفتيشها في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد."

وفي حديثه مع الصحفيين اليوم لفت نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة الانتباه إلى أن اليونيفيل "غير مسؤولة عن منح الإذن بالدخول إلى الموانئ اللبنانية، وهو أيضا حق سيادي للسلطات اللبنانية."

وأكد أن "اليونيفيل تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية وقدمت لها كل المساعدة المطلوبة في نطاق ولايتها."

