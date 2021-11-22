السودان: الأمم المتحدة تؤكد على حماية النظام الدستوري والحريات الأساسية

جاء ذلك اليوم الاثنين، ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي.

وقال دوجاريك: "نشعر أيضا أنه من المهم جدا التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي: حرية التعبير والتجمع السلمي."

احترام سيادة القانون والعدالة

البعثة الأممية في #السودان @UNITAMS ترحب بالإعلان المبدئي الذي تم اليوم عن اتفاق بين:



⏪الفريق أول #عبد_الفتاح_البرهان

⏪ورئيس الوزراء عبد الله #حمدوك



للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد.



-التفاصيل👇https://t.co/FvZABuQLGS — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 21, 2021

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "الشركاء في المرحلة الانتقالية سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."



هذا وكرر دعوة الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق مستقل في الوفيات التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية وكفالة المساءلة والعدالة."

أما فيما يتعلق باستقالة وزيرة الخارجية السودانية مريم الماضي، وما صرحت به في الساعات الماضية بأنه لم يتم التشاور مع الوزراء بشأن اتفاق رئيس الوزراء حمدوك والفريق البرهان، مشيرة إلى أنها "ضد الاتفاق الداعم للانقلاب"، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه لم يطلع على هذه التعليقات، لكنه أكد على "الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية".

إطلاق سراح جميع المعتقلين

ومن جهتها كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قد شددت في بيان صادر يوم أمس الأحد، على "ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي."

وأعربت البعثة عن الأسف الشديد لفقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الاتفاق الموقع يوم الأحد، أكدت البعثة على "الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح هؤلاء الضحايا."

وفي هذا الصدد، ذكرت البعثة في بيانها أنها تتوّقع أن "يتمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين في 25 تشرين الأول/أكتوبر أو بعد ذلك على الفور، كمبادرة أولى لتنفيذ هذا الاتفاق."