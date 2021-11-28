شراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ووزارة الشباب للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة الأخرى على معالجة العديد من هذه الأهداف بشكل مباشر وبالتحديد الهدف الثالث المتعلق بالصحة والهدف الرابع المتعلق بالتعليم والهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين. ويسهم في مجموعة متنوعة من الطرق لتحقيق العديد من الأهداف الأخرى.

ويتبنى صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر مشروع زيادة الوعي بقضايا السكان في محافظات مختلفة في مصر، والذي يتم تنفيذه بأندية السكان بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء على تجربة أندية السكان ودورها في رفع الوعي بالقضايا السكانية المختلفة:

Khaled Abdulwahab تكريم ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر السيدة فريدريكا ميير.

يشكل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر فريق عمل مع وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ عدد من أندية السكان بمراكز الشباب تعمل على رفع وعي الشباب بالقضايا السكانية، باستخدام أدوات كالموسيقى والمسرح.

وتقول الأستاذة منال عيد مسؤولة برامج الشباب بالصندوق، إن أندية السكان بمراكز الشباب تأتي ضمن مشروع زيادة الوعي بقضايا السكان في محافظات مصر المختلفة لتعزيز قدرات الشباب من الجنسين في مجال الصحة الإنجابية والقضايا السكانية بشكل عام، ومضت الأستاذة منال عيد قائلة:

"نوادي السكان هي أندية داخل مراكز الشباب، وهي جزء من مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ويستهدف تنفيذ أنشطة توعوية للشباب من الجنسين على القضايا السكانية. ونعمل على تهيئة نادي السكان كمكان آمن للتوعية بقضايا السكان ومن ثم يستطيع الشباب بالنادي التعبير عن مهاراتهم وقدراتهم ونقل المعلومات المتعلقة بقضايا السكان لزملائهم وأهلهم وجيرانهم وفي إطار ذلك نعقد العديد من الندوات التوعوية، كما نستخدم نشاط المسرح والأغاني والأنشطة الرياضية داخل النادي بمراكز الشباب، بتنسيق وتعاون مع وزارة الشباب ومؤسسة اتجاه، وذلك منذ بداية المشروع عام 2015. وبلغ عدد أندية السكان 241 ناديا في 21 محافظة. كما يتم تدريب الشباب بأندية السكان على التوعية باستخدام تقنيات ترفيهية تعليمية ورياضية وفنية لتنفيذ عدد من العروض المسرحية والأغاني التفاعلية، تتضمن رسائل للقضايا التي يتبناها صندوق الأمم المتحدة للسكان كتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والممارسات الضارة ضد الفتيات".

Khaled Abdulwahab ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر السيدة فريدريكا ميير في مركز الحسينات للشباب.

وفي إطار متابعتها لأنشطة أندية السكان بمحافظات مصر، قامت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بزيارة بعض هذه الأندية بمحافظة الأقصر، ومنها نادي السكان بمركز شباب الحسينات بالطود بالأقصر، للوقوف على الأنشطة والفعاليات المنفذة بالنادي، كما يقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر:

”عقدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر والوفد المرافق لها ندوة بمركز شباب الحسينات لاستعراض أنشطة نادي السكان، كما يتابعون عرضا مسرحيا حول القضية السكانية. ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتماشى مع الاهتمام العالمي بقضية الزيادة السكانية خاصة في مجتمعات كمجتمعات الصعيد".

Khaled Abdulwahab تكريم النجمة البرتغالية كاترينا جاكوب سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة.

ويقول رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بالأقصر الأستاذ جلال محمد جلال إن نادي السكان بمركز الشباب يستهدف نشر الثقافة الخاصة بالأنشطة السكانية وزيادة الوعي بالقضايا السكانية، في إطار الاستراتيجية القومية للسكان لعام 2030، من خلال تقديم خدمات توعية للشباب في مجالات صحة المراهقين وختان الإناث والزواج المبكر والصحة الإنجابية وأساليب التعاطي مع قضايا العنف وتربية الأطفال ووقايتهم من العنف، ومضي قائلا:

"مشروع أندية السكان هو تعاون مشترك بين وزارة الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر. ويتم تنفيذه في عدة محافظات، منها محافظة الأقصر. ونحن اليوم داخل أحد هذه الأندية بمركز شباب الحسينات، استقبلنا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر السيدة فريدريكا ميير والنجمة البرتغالية كاترينا جاكوب سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة بحضور ممثلي وزارة الشباب. ويتابعون معنا عرضا مسرحيا وفيلما تسجيليا عن القضية السكانية التي هي محور عمل أندية السكان، التي تستهدف المراهقين من الجنسين للتوعية بالصحة الإنجابية".

Khaled Abdulwahab صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وتجربة أندية السكان بمصر.

وخلال زيارتها لأندية السكان بالطود بالأقصر شاهدت، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة فريدريكا ميير عرضا لفيلم (عصافير للبيع) الذي يناقش قضية زواج الأطفال. كما قدم الشباب بنادي السكان عرضا استعراضيا غنائيا بعنوان "عرض البطاريق" وهو عرض استعراضي غنائي مشترك بين متطوعي أندية السكان في ثماني محافظات، كما يقول الأستاذ أحمد حسن مسؤول نادي السكان بالطود بالأقصر:

"تم اختيار مركز شباب الحسينات لتنفيذ نادي السكان به ضمن أربعة مراكز بمحافظة الأقصر. ويقدم الشباب بالنادي كل شهر ستة أنشطة متنوعة ما بين رياضية وثقافية وفنية لخدمة قضايا السكان كختان الإناث والزيادة السكانية والعلاقات الأسرية والتعامل بين الآباء والأبناء".

وتستمر أندية السكان التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر بالتعاون مع وزارة الشباب في رفع وعي الشباب بالقضايا السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق منها بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.

خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة