اليمن: مجلس الأمن يدين استيلاء الحوثيين (أنصار الله) على مقر السفارة الأمريكية السابق واعتقال الموظفين المحليين

أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات عملية الاستيلاء والتسلل الأخيرة والمستمرة إلى المجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، باليمن، من قبل الحوثيين (أنصار الله)، والتي تم خلالها اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.
جاء ذلك في بيان صحفي عصر اليوم الخميس، دعا فيه أعضاء مجلس الأمن إلى "انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع."
كما طالب أعضاء مجلس الأمن "بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال."
وفي بيانهم أشار أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما "حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتها ضد التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ."
- اقرأ أيضا: الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن 6 من موظفيها في أديس أبابا وتدعو إلى الإفراج عن البقية في إثيوبيا واليمن
وأشار أعضاء مجلس الأمن على وجه التحديد إلى وجوب احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها.