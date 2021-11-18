 

الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن 6 من موظفيها في أديس أبابا وتدعو إلى الإفراج عن البقية في إثيوبيا واليمن

تنكيس علم الأمم المتحدة في المقر الدائم في نيويورك، حدادا على أرواح من لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة شركة الطيران الإثيوبية يوم الأحد 10 مارس آذار 2019.
UN Photo/Manuel Elias
تنكيس علم الأمم المتحدة في المقر الدائم في نيويورك، حدادا على أرواح من لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة شركة الطيران الإثيوبية يوم الأحد 10 مارس آذار 2019.
18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
السلم والأمن

أعلنت الأمم المتحدة أن أديس أبابا أفرجت عن ستة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها، وأهابت بالسلطات الإثيوبية إطلاق سراح من تبقى في الحجز، كما جددت دعوتها إلى السلطات التي تحتجز موظفيْن اثنين في اليمن لإطلاق سراحهما.
 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تعمل في إثيوبيا واليمن في ظل حماية الحكومة - تماما كما تفعل في أي دولة أخرى.

وأضاف يقول: "من واجبها (الحكومات) ضمان سلامة طواقم الأمم المتحدة. تم احتجاز زملاء بدون تقديم أي تفسير لنا."

وأعلن دوجاريك أنه أفرِج عن ستة موظفين محتجزين في أديس أبابا، ويبقى في الحجز خمسة موظفين وشخص من الأفراد المُعالين.

ورحب دوجاريك بشدة بالإفراج عنهم، وقال: "نواصل الانخراط مع الحكومة في إثيوبيا، والسلطات في اليمن التي تحتجز زملاءنا من أجل الإفراج عنهم أولا وقبل كل شيء."

الإفراج عن السائقين

وإضافة إلى الموظفين الستة المفرج عنهم، قال دوجاريك إنه جرى الإفراج أيضا عن جميع السائقين المتعاقدين في وقت سابق هذا الأسبوع. 

وقال: "إن عدد السائقين مربك قليلا، لأنهم متعاقدون إما من قبلنا أو من قبل وكالات أممية، وفهمنا أنه تم الإفراج عن جميع السائقين وهم أكثر من 70، الذين تحدثنا عنهم في وقت سابق هذا الأسبوع. وهم متعاقدون من قبلنا ومن قبل برنامج الأغذية العالمي."

ورغم ترحيبه بالإفراج عنهم، قال دوجاريك "إن الشاحنات للأسف لا تتحرك بالشكل والاتجاه الذي نرغب في أن نراه."

لا تطورات إيجابية من اليمن

وفيما يتعلق بالموظفيْن المحتجزين في اليمن، قال دوجاريك إنه ليس ثمة تطورات إيجابية صادرة من هناك.

وقال: "يظل الموظفان في الحجز، ومما يثير القلق أننا لم نتواصل معهما على الإطلاق، رغم جهودنا المستمرة."

وقد تم اعتقال الموظفيْن، بحسب دوجاريك، من منزلهما. أحدهما موظف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقد احتُجز في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، والآخر موظف في منظمة اليونسكو اعتقل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم تلقي تأكيدات من الحوثيين، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن الخميس الماضي، بإطلاق سراح الموظفيْن، إلا أن السيد دوجاريك قال إن الموظفيْن لا يزالان رهن الاحتجاز.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 