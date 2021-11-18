ليبيا: الأمم المتحدة تؤكد تقديم الدعم والمشورة لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية

ومن المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر. واستعدادا لذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم، ستيفان دوجاريك، إن "بعثتنا في ليبيا تنخرط مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لضمان تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب، بما يتوافق مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."

ماذا يعني ذلك بشكل ملموس؟

وتابع دوجاريك أنه بشكل ملموس، تقدم الأمم المتحدة في ليبيا الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عدة مجالات واسعة:

أولا، التواصل مع صناع القرار وصناع الرأي، بما في ذلك تقديم المشورة الفنية والمساعدة على النحو المطلوب، وزيادة الوعي والدعم لمشاركة النساء والفئات المهمشة الأخرى في الإجراءات الانتخابية.

ثانيا، دعم وإرشاد العمليات الانتخابية بما في ذلك المساعدة في تحسين نظام تسجيل الناخبين، والتدريب، وعمليات التوعية العامة والتنسيق والأمن الانتخابي واللوجستيات وتدابير التخفيف فيما يتعلق بجائحة كـوفيد-19.

ثالثا، بناء القدرات المؤسسية.

رابعا، دعم تنسيق المساعدة الدولية.

تزايد أعداد المتقدمين للترشح

في بيان على صفحتها الرسمية، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها استقبلت أمس (الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر) متقدمين جدد للترشح لانتخابات الرئاسية.

وبهذا، يصبح العدد الكلي للمرشحين حتى الآن 15 مرشحا، بحسب المفوضية التي أكدت أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئيا، "أي استلام للطلب فقط،" وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه.

وبعد ذلك، تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، في الانتخابات، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تعمل على الأرض مع جميع الأطراف لتحقيق توافق في الآراء من أجل تصويت شامل وموثوق.

وأضاف أن من صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات قبول وثائق الترشح من المرشحين وتحديد معايير تجاوب المرشحين مع الإطار القانوني.

