منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يتحدون للاحتفال بيوم العمل من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم

انضم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى حشد من المشاهير وزوجات الرؤساء والناجيات من مرض السرطان والمنظمات الصحية والمجتمعية، لزيادة الوعي وحشد الجهود، بعد عام واحد من إطلاق وكالة الأمم المتحدة لمبادرة عالمية تاريخية بشأن القضاء على سرطان عنق الرحم.

"لدينا الأدوات"

وأشاروا إلى عدم المساواة في الوصول إلى الأدوات والعلاجات المنقذة للحياة، على غرار ما يحدث خلال جائحة كوفيد-19، لكنهم سلطوا الضوء أيضا على اختراقات جديدة في الوقاية والعلاج.

قال الدكتور تيدروس: "يتسبب سرطان عنق الرحم في معاناة هائلة، ولكن يمكن الوقاية منه بشكل شبه كامل، وإذا تم تشخيصه مبكرا بما فيه الكفاية، فهو أحد أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بنجاح".

"لدينا الأدوات اللازمة لجعل سرطان عنق الرحم من الماضي، ولكن فقط إذا وفرنا هذه الأدوات لكل من يحتاج إليها. بالتعاون مع شركائنا في مبادرة منظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم، هذا ما نهدف إلى القيام به".

ويعد سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى النساء، وترتبط جميع الحالات تقريبا بالإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس شائع للغاية ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

تفاوتات في الوصول إلى العلاج

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن النساء والمراهقات في أفقر البلدان محرومات من مرافق الفحص السريري ولقاحات فيروس الورم الحليمي البشري والعلاجات "التي تعتبرها المقيمات في المناطق الغنية أمرا مفروغا منه". على الرغم من أن خطر الإصابة بالمرض يزيد ستة أضعاف بالنسبة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، فالكثير منهن لا يحصلن على التطعيم أو الفحوصات.

بالإضافة إلى ذلك، وجه المصنعون العرض نحو الدول الأكثر ثراء. في العام الماضي، تم تلقيح 13 في المائة فقط من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عاما على مستوى العالم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، في حين أن حوالي 80 دولة - تمثل حوالي ثلثي العبء العالمي لسرطان عنق الرحم - لم تقدم التطعيم بعد.

كما هو الحال مع الجائحة، فإن التفاوت في معدلات الوفيات صارخ، حيث تحدث تسعة من كل 10 في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.

إشادة بعمل الحكومات

أشادت منظمة الصحة العالمية بالبلدان التي اتخذت خطوات لمعالجة سرطان عنق الرحم خلال جائحة COVID-19.

تمت الإشادة بالدول الأخرى لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بأحدث الأجهزة المحمولة لتثبيت الأورام المسببة للسرطان حرارياً، وهي عملية تستخدم الحرارة لإزالة الأنسجة المدمرة، أو لتوسيع استخدام أخذ العينات الذاتية لتشوهات عنق الرحم.

تسمح هذه العملية الأخيرة للنساء بجمع المسحة الخاصة بهن، والتي يمكن أن تقلل من وصمة العار وتوفر الوصول إلى أولئك الذين يعيشون بعيدا عن المرافق الصحية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن تشغيل العينات على نفس المنصات المختبرية المستخدمة لدعم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف عن كوفيد-19.

نكسات أثناء الجائحة

كما أبلغت الوكالة عن انتكاسات أثناء الجائحة، حيث انخفض الوصول إلى خدمات الفحص. وجدت دراسة استقصائية حديثة شملت 155 دولة أن 43 في المائة منها أبلغت عن حدوث خلل في علاج السرطان. كما انخفضت معدلات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري عالميا، حيث انخفضت من 15 في المائة في عام 2019 إلى 13 في المائة في العام الماضي.

قالت الأميرة نونو سيميليلا، المستشارة الخاصة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك القضاء على سرطان عنق الرحم، "لقد تم إحراز تقدم مهم نحو القضاء على سرطان عنق الرحم خلال هذا العام غير المسبوق".

"على الرغم من أننا شهدنا تطورات كبيرة في التقنيات والأبحاث الجديدة، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي ضمان تصميمها وإمكانية الوصول إليها في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، وإعطاء الأولوية لصحة وحقوق النساء والفتيات في كل مكان للشفاء من كوفيد -19 ".

توصيات للمستقبل

سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على الإنجازات الجديدة في مجال الوقاية من سرطان عنق الرحم وعلاجه، مثل التأهيل المسبق للقاح رابع لفيروس الورم الحليمي البشري، والذي من المتوقع أن يزيد وينوع إمدادات التطعيم.

كما تم إصدار توصيات جديدة لتوجيه البحث في تقنيات الفحص القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي ستساعد في ضمان اكتشاف السرطانات السابقة في أقرب وقت ممكن.

كما أعلنت الوكالة عن أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم، يقع في جامعة ميامي بالولايات المتحدة، والذي سيكون مهما للبحث والمساعدة التقنية.

سيتم الاحتفال بيوم العمل بحدث عالمي كبير يتم تنظيمه في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، مع عروض وكلمات من الناجيات من مرض السرطان وفنانين مثل المغنية أنجيليك كيدجو.

وسيتم إضاءة حوالي 100 نصب تذكاري عالمي، بما في ذلك معبد السماء في بيجين، الصين، وشلالات نياجرا في كندا، باللون الأزرق المخضر - لون القضاء على سرطان عنق الرحم - للاحتفال بهذا اليوم.

