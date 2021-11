الأمم المتحدة تعقد حلقتي نقاش حول السلام في الشرق الأوسط وصحافة الحلول في تغطية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

The 2021 United Nations International Media Seminar on Peace in the Middle East will be held virtually this year on Tuesday, 16 November and Wednesday, 17 November.

تُعقد حلقة دراسية إعلامية دولية على مدار يومين (16-17 تشرين الثاني/نوفمبر) بشأن قضية فلسطين، مع استضافة طائفة من الصحفيين والخبراء والدبلوماسيين والأكاديميين.