الأمم المتحدة تعقد حلقتي نقاش حول السلام في الشرق الأوسط وصحافة الحلول في تغطية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وتُعقد أول حلقة نقاشية يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بعنوان "الذكرى الثلاثون لمؤتمر مدريد للسلام: هل يمكن للأمل أن يسود؟" حيث تدير النقاش وكيلة الأمين العام لإدارة التواصل العالمي، ميليسا فليمينغ، ويشارك فيه يوسي بيلين، الوزير الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست السابق؛ د. رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة؛ وغريس ويرنبول، الخبيرة الأميركية في شؤون الشرق الأوسط، والباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط.

وسيتم افتتاح الحلقة الدراسية برسالة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

يدعوكم برنامج الأمم المتحدة الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين @UNISPAL للمشاركة في حلقة دراسية بشأن السلام في #الشرق_الأوسط



⏪ التاريخ: 16-17 نوفمبر

⏪ الوقت: 10 ص. بتوقيت نيويورك

⏪ المكان: الحدث افتراضي



بإمكانكم طرح الأسئلة على #UNmediaseminar

للمزيد من المعلومات 👇 pic.twitter.com/ta37OAuHww — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 12, 2021

توعية الرأي العام

تنظم إدارة التواصل العالمي في الأمم المتحدة - في سياق برنامجها الإعلامي الخاص بقضية فلسطين - هذا الحدث السنوي، الذي يهدف إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين وتعزيز تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

كما يهدف الحدث أيضا إلى الجمع بين الصحفيين وخبراء الإعلام، ومراكز الفكر والدبلوماسيين والأكاديميين من إسرائيل ودولة فلسطين، والشرق الأوسط، وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المناطق حول العالم، لمناقشة الديناميكيات والتوجهات الإعلامية المرتبطة بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي اليوم الثاني من النقاش، يوم الأربعاء (17 تشرين الثاني/نوفمبر)، ستدير نانيت براون، مديرة الحملات في إدارة التواصل العالمي، التي تضم أيضا أخبار الأمم المتحدة، الجلسة التي ستُعقد تحت عنوان "صحافة الحلول في تغطية الصراع الإسرائيلية الفلسطيني."

وستشارك فيها دينا أبو غزالة، مؤسِسة Egab؛ وداوود كتاب، المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي؛ وإيتا برينس-جيبسون، رئيسة التحرير السابقة لمجلةThe Jerusalem Report.

كيف يمكن متابعة الحدث؟

سيتم نقل الحدث مباشرة على هذا الرابط، وموقع يوتيوب وكذلك على موقع فيسبوك وعلى تويتر. وستبدأ حلقة النقاش الأولى عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك، وتبدأ حلقة النقاش الثانية عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت نيويورك.

ويتم تشجيع الأشخاص على استخدام الوسم #UNMediaSeminar للمساهمة في النقاش، و/أو إرسال الأسئلة للمشاركين في الحلقة الدراسية عبر فيسبوك، تويتر وإنستغرام. ويمكن إرسال الأسئلة في الفترة التي تسبق الحلقة أو أثناءها.

وسيُعقد الحدث باللغة الإنجليزية، مع توّفر ترجمة فورية باللغة العربية.