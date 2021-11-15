أونمها تؤكد أنها لاحظت انسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة حتى مديرية التحيتا وسيطرة أنصار الله عليها

في مؤتمر صحفي بنيويورك، نائب @UN_Spokesperson يؤكد أن الأمم المتحدة لم تكن على علم مسبق بالتحركات التي جرت في المناطق المحيطة بجنوب #الحديدة وحتى مديرية #التحيتا



وذكر أن بعثة #UNMHA تراقب الوضع عن كثب وتنسق مع الأطراف لمعرفة الحقائق

ودعا الجميع إلى كفالة سلامة المدنيين وأمنهم pic.twitter.com/XyV9VZPS8r — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 13, 2021

وأشارت البعثة في بيان صادر اليوم الاثنين إلى أن هذه الأحداث والمتغيرات تستدعي فتح نقاش بين الأطراف المعنية في اتفاقية الحديدة، معربة عن استعدادها لتيسير النقاش وفقا لإطار الاتفاقية. وشددت على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تكاتف الجهود المشتركة.

وناشدت أونمها أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها نحو حماية المدنيين وبالأخص النازحين داخليا في محافظة الحديدة وفي المديريات الجنوبية التي ما زالت تحدث فيها الاشتباكات.

ضمان سلامة وأمن المدنيين

وكان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق قال إن المنظمة الدولية على علم بتقارير عن انسحاب القوات الحكومية اليمنية من تلك المناطق، وإشارات إلى أن قوات الحوثي انتقلت الآن إلى معظم المناطق التي تم إخلاؤها.

وقال فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك يوم الجمعة، إنه لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة مسبقا بالتحركات، مشيرا إلى أن بعثة أونمها تراقب الوضع عن كثب وتتواصل مع الأطراف لإثبات الحقائق على الأرض والاستجابة، حسب الضرورة، وفقا لتفويضها.

ودعا السيد حق جميع أطراف النزاع إلى ضمان سلامة وأمن المدنيين في تلك المناطق التي حدثت فيها تحولات في الخطوط الأمامية، وحولها.