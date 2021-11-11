اليمن: إدانة شديدة لاغتيال الصحفية رشا عبد الله الحرازي وجنينها في انفجار سيارة في عدن

نشعر بالحزن لفقدان زميلتنا الصحفية رشا الحرازي في هجوم أصاب زوجها الصحفي محمود العتمي في #عدن بجروح خطيرة، كانت رشا متدربة في اليونسكو عام 2019. اليونسكو تدين هذا الهجوم وتدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لسلامة الصحفيين. pic.twitter.com/3cuJiH5lvj — UNESCO Gulf States & Yemen (@UNESCO_GCCYemen) November 11, 2021

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قدم السيد غروندبرغ تعازيه إلى عائلة الفقيدة وكرر الدعوة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة، ودعا إلى أن يتمكن الصحفيون والصحفيات في كل مكان من العمل بلا خوف من الانتقام.

وكانت الصحفية رشا متدربة في اليونسكو عام 2019. وأدانت اليونسكو هذا الهجوم ودعت إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لضمان سلامة الصحفيين. وفي بيان، استنكرت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اغتيال الصحفية الحامل بهجوم استهدف سيارة كانت بداخلها مع زوجها وزميلها المراسل.

وبحسب اليونسكو، كانت رشا قد عملت هي وزوجها في قناة تلفزيونية خليجية.

وأكدت اليونسكو أنها تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال زيادة الوعي العالمي وبناء القدرات ومجموعة من الإجراءات، لاسيّما في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

مشاورات مغلقة في مجلس الأمن

هذا ويقدم المبعوث الخاص، هانس غروندبرغ، إحاطة إلى مجلس الأمن بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك في مشاورات مغلقة من عدن.

وقد اختتم أمس الخميس زيارة إلى محافظة تعز، استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها اجتماعات في مدينة تعز والتربة والمخا، وبحث مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن الضرورة الملحة لإنهاء النزاع في اليمن.

والتقى أيضا خلال زيارته بالمحافظ نبيل شمسان وبممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وأعضاء البرلمان والصحفيين. وقد أعربوا جميعا، بحسب بيان صدر عقب الزيارة، عن قلقهم من تبعات النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين في الأحياء السكنية والقيود الشديدة على حرية حركة الأشخاص والبضائع وسلامتهم بسبب استمرار إغلاق الطرق.

كما ناقشوا التدهور الحاد في الاقتصاد والخدمات الأساسية وتأثيره الشديد على الأعمال والعائلات.

ضرورة التوصل إلى حوار سياسي شامل

UNOCHA/Giles Clarke أطفال نازحون في اليمن يتوجهون لجمع الماء في عدن خلال توزيع المياه مرتين في اليوم.

وشدد غروندبرغ على الحاجة للتوصل إلى حلول شاملة وإلى حوار سياسي شامل ودعا جميع أصحاب الشأن إلى الانخراط في مناقشات بنّاءة حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تهمّ جميع اليمنيين.

وفي المخا، التقىى السيد غروندبرغ بالسلطة المحلية والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وبالحراك التهامي، وأكدوا جميعا على ضرورة خفض التصعيد واعتماد الشمولية وحسن عمل مؤسسات الدولة.

وقال: "لقد اختبرت خلال زيارتي هذه تأثير النزاع بشكل مباشر على المدنيين في تعز، بما في ذلك الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية."

وأكد أنه حظي بفرصة الإصغاء مباشرة إلى وجهات نظر اليمنيين رجالا ونساء وشبابا، المتعلقة بالسبل التي يمكن أن تساهم من خلالها عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في معالجة الوضع في تعز كجزء من حل مستدام للنزاع في اليمن.