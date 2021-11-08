مشرفة نيبالية تخدم في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحصل على جائزة ضابطة شرطة العام للأمم المتحدة

المشرفة، سانجيا مالا، من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسكو)، هي رئيسة وحدة الشرطة والصحة والبيئة، ومقرها العاصمة كينشاسا.

وساعدت السيدة مالا، وهي طبيبة، في إنشاء الوحدة المسؤولة عن تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بصحة الموظفين ورفاههم وكذلك المبادرات البيئية لشرطة الأمم المتحدة.

Sangya Malla المشرفة، سانجيا مالا، من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسكو)، هي رئيسة وحدة الشرطة والصحة والبيئة، ومقرها العاصمة كينشاسا.

الأمان أثناء الأزمات

كانت مساهماتها مهمة بشكل خاص خلال جائحة كـوفيد-19 المستمرة حتى الآن، وتفشيات إيبولا السابقة، والأزمات الطبيعية والإنسانية مثل الثوران البركاني في مدينة غوما في أيار/مايو الماضي.

وتجسّد المشرفة مالا من خلال عملها أفضل ما في الأمم المتحدة -- الأمين العام

وخلال حالة الطوارئ تلك، نبهت وحدتها السكان المحليين وموظفي الأمم المتحدة بشأن التدابير الاحترازية.

وقالت: "يشرفني أن أحصل على هذه الجائزة، وآمل في أن تشجع المزيد من الشابات في بلدي وحول العالم على السعي للحصول على مهن في مجال الشرطة، والتي لا يزال يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها "أعمال خاصة بالرجال."

وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجائزة للسيدة مالا في حفل افتراضي يوم الثلاثاء.

تجسيد أفضل ما في الأمم المتحدة

أشاد السيد غوتيريش بـ "الخوذ الزرقاء" التي تعمل على تعزيز سلامة ورفاهية حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، من خلال التخفيف من المخاطر التي تهددهم بسبب كوفيد-19 والتهديدات الأخرى.

وقال الأمين العام: "إنها (السيدة مالا) تمثل شيئا أكثر بكثير – تمثل الإسهامات العديدة لضابطات الشرطة في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم. وتجسّد المشرفة مالا من خلال عملها أفضل ما في الأمم المتحدة."

ساعدت السيدة مالا في وضع إرشادات للوقاية من انتشار كوفيد-19، والتخفيف من حدته.

وقد نظمت أكثر من 300 جلسة توعوية هذا العام حول الوقاية من فيروس كورونا وحماية البيئة للسكان المحليين والسلطات الكونغولية وطواقم الأمم المتحدة.

بصفتها حلقة الاتصال لشرطة مونوسكو بشأن كوفيد-19، قامت أيضا بنشر المعلومات حول اللقاحات وتعزيز جهود التطعيم.