مسابقة إقليمية للفنون تسلط الضوء على العنف ضدّ النساء والفتيات عبر الإنترنت



وأشار بيان صادر عن الوكالة الأممية إلى أن المسابقة تسعى، هذا العام، إلى زيادة الوعي ومكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات عبر التقنيات الرقمية، تحت عنوان "الأماكن الافتراضية، العواقب الحقيقية: معالجة العنف على الإنترنت ضد النساء والفتيات".



وشجعت الإسكوا الشباب على المشاركة في هذه المسابقة والتعبير عن أفكارهم ورفع صوتهم على طريقتهم الخاصة، مشيرة إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع أنواع الفنون كالرسم أو الفيديو أو التصوير أو الشعر أو الموسيقى، أو أي نوع آخر قد يساعد المشاركين في التعبير عن موضوع هذا العام.

هل أنتم دون سنّ الثلاثين ومهتمون بمكافحة العنف على الإنترنت ضد #النساء والفتيات من خلال الفن🖌📸🎷؟

شاركوا في مسابقة #الإسكوا و @Ai4Women بمناسبة حملة "16 يومًا من الحراك ضد العنف".



أرسلوا أعمالكم هنا ⬅️ https://t.co/HezM2CfiVw قبل 25 ت2/نوفمبر.

للمزيد 👈 https://t.co/GtcSZ6bvtK pic.twitter.com/BObfx0hH1q — ESCWA (@UNESCWA) November 3, 2021

ودعت الوكالة الأممية جميع الشابات والشباب في المنطقة العربية دون سنّ الثلاثين الراغبين في المشاركة لإرسال أعمالهم عبر هذا الرابط قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر.



وستختار لجنة من الحكام الأعمال الفنية الفائزة، التي سيُعلَن عنها في لقاء افتراضي يوم الجمعة 10 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وسيسبق الحدث حوار حول ارتفاع نسبة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية.

المساحات الرقمية سلاح ذو حدّيْن



منذ تفشّي جائحة كـوفيد-19 وفرض الإغلاقات العامّة والقيود على الحركة في جميع أنحاء العالم، ارتفعت نسبة العنف ضد النساء والفتيات من حيث النوع والشدة بما في ذلك العنف عبر الإنترنت وبالأخص التحرّش الرقمي.



وأثبتت المساحات الرقمية أنّها سلاحٌ ذو حدّيْن. ففي حين كانت أداة للتواصل والخدمات الاجتماعية، استُغلّت أيضا لممارسة أشكال مختلفة من العنف ضدّ النساء والفتيات كالإهانات القائمة على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي والمطاردة الإلكترونية والتنمّر والخداع والتهديدات والابتزاز والاتّجار بالبشر عبر التقنيات الرقمية.



يشار إلى أن حملة "16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" حدث سنوي يمتد من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، لحظة الاحتفال بـ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر، يوم حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويسعى إلى زيادة الوعي ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات في العالم.