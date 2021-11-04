 

مسابقة إقليمية للفنون تسلط الضوء على العنف ضدّ النساء والفتيات عبر الإنترنت

16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة
UN Women
16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
المرأة

بمناسبة حملة "16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المعهد العربي للنساء في الجامعة اللبنانية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مسابقة الفنون الإقليمية للشباب.
 

 
وأشار بيان صادر عن الوكالة الأممية إلى أن المسابقة تسعى، هذا العام، إلى زيادة الوعي ومكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات عبر التقنيات الرقمية، تحت عنوان "الأماكن الافتراضية، العواقب الحقيقية: معالجة العنف على الإنترنت ضد النساء والفتيات". 
 
وشجعت الإسكوا الشباب على المشاركة في هذه المسابقة والتعبير عن أفكارهم ورفع صوتهم على طريقتهم الخاصة، مشيرة إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع أنواع الفنون كالرسم أو الفيديو أو التصوير أو الشعر أو الموسيقى، أو أي نوع آخر قد يساعد المشاركين في التعبير عن موضوع هذا العام.

ودعت الوكالة الأممية جميع الشابات والشباب في المنطقة العربية دون سنّ الثلاثين الراغبين في المشاركة لإرسال أعمالهم عبر هذا الرابط قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
 
وستختار لجنة من الحكام الأعمال الفنية الفائزة، التي سيُعلَن عنها في لقاء افتراضي يوم الجمعة 10 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وسيسبق الحدث حوار حول ارتفاع نسبة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية. 

المساحات الرقمية سلاح ذو حدّيْن
 

منذ تفشّي جائحة كـوفيد-19 وفرض الإغلاقات العامّة والقيود على الحركة في جميع أنحاء العالم، ارتفعت نسبة العنف ضد النساء والفتيات من حيث النوع والشدة بما في ذلك العنف عبر الإنترنت وبالأخص التحرّش الرقمي.
 
وأثبتت المساحات الرقمية أنّها سلاحٌ ذو حدّيْن. ففي حين كانت أداة للتواصل والخدمات الاجتماعية، استُغلّت أيضا لممارسة أشكال مختلفة من العنف ضدّ النساء والفتيات كالإهانات القائمة على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي والمطاردة الإلكترونية والتنمّر والخداع والتهديدات والابتزاز والاتّجار بالبشر عبر التقنيات الرقمية.
 
يشار إلى أن حملة "16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" حدث سنوي يمتد من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، لحظة الاحتفال بـ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر، يوم حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويسعى إلى زيادة الوعي ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات في العالم.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 