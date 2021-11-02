قادة العالم يحثون على دمج أهمية توفير المياه بالعمل المناخي

وقالوا في نداء عاجل صدر في مؤتمر الأطراف السادس والعرشين المعني بالمناخ COP26 المنعقد في غلاسكو، أسكتلندا، إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه والمخاطر المتعلقة بالمياه.

تحولات أنماط هطول الأمطار تؤثر على الأمن الغذائي

حذر قادة تحالف المياه والمناخ (WCC) في الوقت الحالي من أن 3.6 مليار شخص على مستوى العالم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد خمسة مليارات بحلول عام 2050.

وقد عقد الجلسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ووكالة الأمم المتحدة للمياه، والتي تدعم البلدان في الإدارة المستدامة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

قال بيتيري تالاس، الأمين العام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى تغيرات عالمية وإقليمية في هطول الأمطار. مما يؤدي إلى تحولات في أنماط هطول الأمطار والمواسم الزراعية، مع تأثير كبير على الأمن الغذائي وصحة الإنسان ورفاهه".

وأضاف: "لقد شهد العام الماضي استمرار الأحداث المتطرفة المتعلقة بالمياه، والتي أودت بحياة المئات وتشريد الآلاف وأثرت على الملايين".

أهمية البيانات

مفوضة حقوق الإنسان @mbachelet تؤكد أن العمل المناخي هو السبيل الوحيد لـ "حماية الإنسانية"

وتشدد على أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك المجتمعات الفقيرة والمهمشة، يجب أن يكونوا أول المستفيدين من هذه الموارد.#COP26

-اقرأ👇https://t.co/hKeW9qBA7f — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 1, 2021

وسلط قادة تحالف المياه والمناخ الضوء على الحاجة إلى إدارة متكاملة للمياه والمناخ، مع التركيز على زيادة البيانات والمعلومات، للمساعدة في تحديد الوقت والزمان وكمية المياه التي يمكن توفيرها اليوم وفي المستقبل.

0.5 في المائة فقط من المياه الموجودة على الأرض صالحة للاستعمال ومتاحة كمياه عذبة. ومع ذلك، فقد انخفض تخزين المياه الأرضية - وهو مصطلح لوصف كل المياه الموجودة على سطح الأرض وتحت السطح، بما في ذلك رطوبة التربة والثلج والجليد - بمقدار سنتيمتر واحد كل عام على مدار العقدين الماضيين.

وقال رئيس المجر، يانوس آدر، عضو في لجنة قادة المياه والمناخ: "بدون بيانات جيدة، فإن سياسات المناخ والمياه ليست سوى كلمات جوفاء".

"العمل الفعال يتطلب معرفة، والمعرفة تتطلب معلومات، والمعلومات تتطلب بيانات."

تحقيق تغيير حقيقي

يتزعم تحالف المياه والمناخ (WCC) المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة. وهو يدعم دمج المياه والمناخ لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ويتصدر التحالف لجنة قادة المياه والمناخ، التي تضم 18 عضوا من قادة العالم الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من كيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومبعوثين من الشباب.

وشددت باربرا فيسر، وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا، على أن المياه هي المفتاح لتحقيق تغيير حقيقي وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت: "إن تغير المناخ يحدث الآن ويهدد السلام والأمن والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة العالمية".

"دعونا نوسع نطاق العمل ونعجله في مجال الحوكمة والتمويل والبيانات والمعلومات وبناء القدرات والابتكار لتغيير الاتجاه وتأمين مستقبل مستدام، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب."

