أفغانستان: الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية وتقييم الاحتياجات 

وقالت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن المتلقين للمساعدة يشملون أشخاصا يعانون من انعدام الأمن الغذائي والعائدين الأفغان في مركز للعبور عند المعبر الحدودي بين أفغانستان وباكستان، والذي تديره المنظمة الدولية للهجرة.

كما قدمت مفوضية اللاجئين مساعدات نقدية إلى 8300 شخص في أجزاء مختلفة من البلاد، لمجابهة فصل الشتاء، وتم تحديد 66 ألف شخص إضافي لتلقي المساعدة الإنسانية الفورية في مقاطعات مختلفة.

وأشارت السيدة فلورنسيا سوتو إلى استمرار حملات التطعيم ضد كـوفيد-19، بدعم من اليونيسف في مقاطعتي بدخشان وتخار، حيث وصلت إلى حوالي 30 ألف شخص بالجرعة الأولى من اللقاح، منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر.

كما تقدم مفوضية اللاجئين وشركاؤها مساعدات لبعض النازحين الراغبين في العودة إلى أماكنهم الأصلية، مثل تكاليف النقل، بينما يقوم برنامج الأغذية العالمي بتزويدهم بالطعام في مناطقهم الأصلية.

وقالت السيدة فلورنسيا سوتو، نقلا عن الزملاء في المجال الإنساني، إن البلاد لا تزال تتأثر باستخدام الأجهزة المتفجرة بدائية الصنع، حيث تم الإبلاغ مؤخرا عن حوادث في مقاطعتي كونار وننغرهار.

