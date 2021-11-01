غوتيريش يدعو إلى تكريم ذكرى خمسة ملايين شخص فقدوا أرواحهم بسبب كوفيد، عبر جعل المساواة في اللقاحات حقيقة واقعة

وفي بيان صدر بمناسبة تجاوز هذه "العتبة المؤلمة"، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن "المعلم المدمر يذكرنا بأننا نخذل الكثير من دول العالم. فبينما تطرح البلدان الغنية جرعات ثالثة من لقاح كوفيد-19، يتم تطعيم حوالي خمسة في المائة فقط من الناس في أفريقيا بشكل كامل".

عار عالمي

وقال السيد غوتيريش "هذا عار عالمي. خمسة ملايين حالة وفاة يجب أن تكون بمثابة تحذير واضح: لا يمكننا أن نتهاون حيال الفيروس"، موضحا أن العالم لا يزال يشهد المزيد من الوفيات، كما أن المستشفيات مكتظة وعمال الصحة المنهكين، فضلاً عن خطر انتشار المتغيرات الجديدة التي تحصد المزيد من الأرواح.

"لقد بلغ عالمنا معلما مأساويا آخر: فقد 5⃣ ملايين شخص أرواحهم بسبب #كوفيد_19.

يجب أن نواصل الضغط لضمان حصول الجميع في كل مكان على اللقاحات والعلاجات التي تمس الحاجة إليها.#فقط_معا وبالتضامن سنتغلب على الجائحة."



-الأمين العام @antonioguterres 👇 https://t.co/YSoaKphkwO — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 1, 2021

في الوقت نفسه، أشار إلى أن التهديدات الخطيرة الأخرى لا تزال تسمح بانتشار المعلومات المضللة حول كوفيد-19، وتخزين اللقاحات والتطعيم القومي، والافتقار إلى التضامن العالمي.

المساواة في اللقاحات يمكن أن تكبح جماح الفيروس

قال الأمين العام: "إنني أحث قادة العالم على تقديم الدعم الكامل لاستراتيجية اللقاحات العالمية التي أطلقتها مع منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى توفير اللقاحات لـ 40 في المائة من الأشخاص في جميع البلدان بحلول نهاية هذا العام، و 70 في المائة بحلول منتصف عام 2022. "

كما دعا قادة العالم إلى العمل على وجه السرعة وعلى نطاق واسع ومعالجة فجوات التمويل وتنسيق أعمالهم من أجل النجاح.

أهمية اللقاحات واليقظة

قال السيد غوتيريش إنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الجائحة قد انتهت. مع تخفيف القيود في العديد من الأماكن، "يجب علينا أيضا ملاءمة اللقاحات مع اليقظة - بما في ذلك من خلال تدابير الصحة العامة الذكية والمثبتة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد البدني".

واختتم قائلاً: "إن أفضل طريقة لتكريم هؤلاء الخمسة ملايين شخص الذين فقدوا أرواحهم - ودعم العاملين الصحيين الذين يحاربون هذا الفيروس كل يوم - هو جعل المساواة في اللقاحات حقيقة واقعة من خلال تسريع جهودنا وضمان أقصى قدر من اليقظة لهزيمة الفيروس".