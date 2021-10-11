العراق: الأمين العام يثني على نساء ورجال العراق لإسماع أصواتهم عبر صناديق الاقتراع

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه في اليوم التالي للانتخابات البرلمانية العراقية التي عقدت يوم الأحد في 10 تشرين الأول / أكتوبر، نوه السيد غوتيريش ب "الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سلمية إلى حد كبير،" -انتخابات دعا إليها شعب العراق في "سعيه للإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل."

وفي بيانه حث الأمين العام جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني للانتخابات بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، "لحل أي نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

هذا وأكد السيد غوتيريش من جديد أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بدعم العراق حكومة وشعبا."

وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر عقده اليوم في المقر الدائم، ناشد الأمين العام شعب العراق التحلي "بالهدوء، وانتظار النتائج فيما تعلنها الجهات المعنية، والاستعداد لعملية الحوار السياسي، لأنه من الطبيعي، بعد إجراء الانتخابات، تشكيل الحكومة مع أحزاب سياسية مختلفة تتفاوض فيما بينها وفي بيئة نريدها أن تكون بيئة سلام وأمن وطمأنينة."

انتخابات سلسة رغم الإقبال الخفيف

ووفق بيان صادر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بشأن الانتخابات العراقية، "كان العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر يوماً لجميع العراقيين."

وأشارت يونامي إلى أن الانتخابات التي طال انتظارها "جرت بسلاسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة، على الرغم من أن الإقبال كان مخيبا للآمال بالنسبة للكثيرين."

وقالت إن انتخابات يوم الأمس تأتي تحقيقا "لمطلب لطالما عبّر عنه العراقيون على مدى عامين"، مشيرة إلى أنها الانتخابات الخامسة في تاريخ الديمقراطية العراقية الفتيّة.

الانتخابات ليست هدفا بل وسيلة لتحسين إدارة الحكم

هذا وأكدت البعثة الأممية في العراق ما جاء في بيان الأمين العام وهو التزام ووقوف الأمم المتحدة "إلى جانب جميع العراقيين، قبل وخلال يوم الانتخابات،" وأنها ستواصل ذلك خلال الأيام القادمة.

وبدورها أشادت يونامي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على "عملها الجاد لتنظيم انتخابات الأمس". كما أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن العراقية يوم الاقتراع.

وشددت في ختام بيانها على "الانتخابات ليست هدفا بحدّ ذاتها. بل إنها وسيلة لتحقيق غاية، وهذه الغاية هي تحسين إدارة الحكم"، مؤكدة أن "الشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك. والوقت هو جوهر المسألة."