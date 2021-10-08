ميانمار: مكتب حقوق الإنسان يبدي قلقا بالغا حيال عمليات القتل وحرق المنازل التي يرتكبها جيش التاتماداو

جاء ذلك في إحاطة المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد مرتين أسبوعيا في جنيف اليوم.

وقالت شمداساني إن هناك تقارير من مصادر متعددة تشير إلى أن هناك هجوما واسع النطاق يجري التخطيط له يستهدف مجموعات الدفاع الشعبي في منطقة ساغاينغ وماغواي وولاية تشين.

تخطيط لعمليات ثقيلة

علاوة على ذلك، ورد أن اثنين من قادة العمليات الخاصة، بمن فيهم نائب وزير الشؤون الداخلية الفريق ثان هلينج، قد تم توجيههم لمعالجة الصراع في ساغاينغ. يضيف نشر هؤلاء القادة رفيعي المستوى، وكذلك قطع الإنترنت، إلى التكهنات بأن عمليات ثقيلة يجري التخطيط لها.

دعت مفوضة حقوق الإنسان @mbachelet إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال في مقتل ناشط لاجئ من #الروهينجا في مخيم #كوكس_بازار للاجئين في جنوب #بنغلاديش.



وقُتل محب الله، رئيس جمعية #أراكان روهينجا للسلام وحقوق الإنسان برصاص مجهولين يوم الأربعاء الماضي.https://t.co/jg7GNm3hlR — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 2, 2021

وفي هذا السياق قالت رافينا شامداساني: "تشير التقارير المقلقة إلى أنه تم نشر قدر كبير للأسلحة الثقيلة والقوات من قبل جيش ميانمار، تاتماداو، خلال الأسابيع القليلة الماضية في بلدتي كانبيتليت وهاخا في ولاية تشين؛ بلدتا كاني ومونيوا في منطقة ساغاينغ الوسطى؛ وبلدة غانغو في ماغواي. كما تم نشر اثنين من القادة رفيعي المستوى في المنطقة وتم إغلاق الإنترنت".

تطهير عسكري

وأعربت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ إزاء هذه التطورات، لا سيما في ضوء الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش والتي وثقناها خلال الشهر الماضي في هذه المناطق، بما في ذلك عمليات القتل واقتحام القرى وإحراق المنازل، على ما يبدو للبحث عن عناصر المقاومة المسلحة وكأعمال انتقامية ضد القرى التي يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع قوات الدفاع الشعبية أو الجماعات العرقية المسلحة".

وفي مؤتمرها الصحفي بجنيف اليوم أشارت رافينا شامداساني إلى "تقارير عن اعتقالات جماعية، فضلاً عن التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة."

وقالت إن "عمليات التطهير" العسكرية تضمنت استخدام قصف مدفعي وغارات جوية ضد القرى. كما أن قطع الإنترنت يعني أيضا أن ملايين الأشخاص فقدوا وسائل الاتصال والحصول على المعلومات اللازمة لبقائهم أحياء، وأنه تم حجب المعلومات حول انتهاكات محتملة".

أهمية ردع التاتماداو

وكما أشارت المفوضة السامية ميشيل باشيليت سابقا، "هناك نمط ثابت من الهجمات التي شنها التاتماداو ضد الأفراد العزل باستخدام القوة المميتة، وتدمير الممتلكات السكنية، والاحتجاز التعسفي الجماعي، والوفيات أثناء الاحتجاز العسكري".

وفي هذا الصدد حث مكتب حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمه رافينا شامداساني "المجتمع الدولي على التحدث بصوت واحد لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار."

وقالت شامداساني في إحاطتها للصحفيين إنه "ينبغي على الدول ذات النفوذ أن تهيمن على التاتماداو لتهدئة الوضع، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها".