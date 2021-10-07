زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب مقاطعة بلوشستان في باكستان

وبحسب ما أوضحه دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم، أبلغت جمعية الهلال الأحمر الباكستاني عن 41 حالة وفاة حتى ظهر اليوم بتوقيت باكستان، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.

وصرح الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بأن موظفي الأمم المتحدة منخرطون مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، التي أشارت إلى أنها لا تتوقع طلب المساعدة الدولية. كما أن الأمم المتحدة على اتصال بهيئة إدارة الكوارث في مقاطعة بلوشستان.

وذكر ستيفان دوجاريك أن المصادر الرئيسية للكهرباء في المنطقة خارج الخدمة، ولكن لا توجد تقارير عن انقطاع المياه أو اتصالات الهاتف حتى الآن.

