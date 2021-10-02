مالي: الأمم المتحدة تدين "بشدة" هجمات على قافلة أممية أسفرت عن مقتل جندي مصري

وقال بيان صادر مساء اليوم السبت عن المتحدث باسمه، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجمات بالعبوات الناسفة اليوم على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بالقرب من تيساليت بمنطقة كيدال."

وأوضح البيان أن جنديا مصريا من قوات حفظ السلام، قتل، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة.

وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه لأسرة الضحية ولحكومة وشعب مصر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



ويشير الأمين العام في بيانه إلى أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي."

وفي هذا السياق، دعا السلطات المالية إلى ألا تألو جهدا لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.



هذا وأكد الأمين العام من جديد تضامن الأمم المتحدة مع مالي حكومة وشعبا.

