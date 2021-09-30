 

إثيوبيا: الأمين العام يعبر عن صدمته بشأن إعلان إثيوبيا أن 7 مسؤولين أممين "أشخاص غير مرغوب فيهم"

من الأرشيف: الأمين العام يعقد مؤتمرا صحفيا قبل الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدم تقريره الجديد المعنون
UN Photo/Eskinder Debebe
من الأرشيف: الأمين العام يعقد مؤتمرا صحفيا قبل الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدم تقريره الجديد المعنون
30 أيلول/سبتمبر 2021
السلم والأمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيوتيرش عن صدمته حيال المعلومات التي تفيد بأن إثيوبيا أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة "أشخاص غي مرغوب فيهم" على أراضيها.

وفي بيان صدر للتو، قال الأمين العام: 

"لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم."

وفي بيانه أكد السيد غوتيريش على أن جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد "بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال". 

ولفت الانتباه إلى أن الأمم المتحدة في إثيوبيا تقدم المساعدات المنقذة للحياة - بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي - للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. 

وشدد قائلا: 

"لدي ثقة كاملة في موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا الذين يقومون بهذا العمل."

 هذا وكرر الأمين العام التزام المنظومة الدولية "بمساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية."

وقال إن الأمم المتحدة تعمل الآن مع حكومة إثيوبيا على أمل "السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم الهام."
 

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