لبنان: مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة للحكومة الجديدة مؤكدا على أهمية تنفيذ الإصلاحات الضرورية بسرعة وشفافية

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، مجدداً، دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية

وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على" تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية"، كما شدد البيان الوزاري للحكومة العتيدة.

مرحبا بإعلان تشكيل حكومة جديدة في #لبنان:



الأمين العام @antonioguterres يحث الحكومة الجديدة على تنفيذ أجندة إصلاحية ملموسة.



ويؤكد استعداد الأمم المتحدة للعمل معها. https://t.co/ylZ0t6p22M — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 12, 2021

وقال أعضاء مجلس الأمن "هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد."

كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات "من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال".

ضمان مشاركة المرأة في الانتخابات

وفي بيانهم شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات.

وحثوا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.

تحقيق سريع ونزيه في انفجار المرفأ

وشدد أعضاء المجلس مرة أخرى على "ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزّا بيروت في 4 آب / أغسطس 2020.

اقرأ أيضا: لبنان: الأمم المتحدة ترحب بتشكيل حكومة لبنانية جديدة داعية إياها إلى تنفيذ أجندة إصلاحية ملموسة

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس، بشكل ملموس، عن أي صراعات خارجية، باعتبارها أولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.