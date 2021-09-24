في حدث هو الأول منذ 40 عاما، زعماء العالم يتعهدون بتزويد البشرية بالطاقة النظيفة

هذا هو السؤال الذي ستناقشه أكثر من مائة دولة ومنظمة وشركة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من خلال الحوار رفيع المستوى حول الطاقة، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ 40 عاما.

ويأتي هذا الحوار الرفيع المستوى بعنوان "تسريع العمل من أجل تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة دعما لأجندة 2030 واتفاق باريس للمناخ"، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ويعنى الهدف السابع بتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لكافة الناس في كل مكان.

وفي حديثه في افتتاح الفعالية، قال السيد أنطونيو غوتيريش إن هذا الحدث طال انتظاره، وحدد بعض العناصر الرئيسية بشأن أزمة الطاقة التي تواجه العالم:

ما يقرب من 760 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء، وحوالي 2.6 مليار شخص لا يمكنهم الوصول إلى حلول بشأن الطهي النظيف.

وقال الأمين العام إن كيفية إنتاجنا واستخدامنا للطاقة هي السبب الرئيسي في أزمة المناخ، إذ تمثل الانبعاثات من الطاقة حوالي 75 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال إن مفتاح هذه الأزمة هو توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع: الطاقة الشمسية هي أرخص مصدر للطاقة في معظم البلدان، وتوفر وظائف أكثر مما يوفرها قطاع الوقود الأحفوري.

وحذر الأمين العام من أنه بدون تحقيق ذلك، سيُحكم على المليارات من الناس بمزيد من الفقر واعتلال الصحة، بينما تتعرض النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعا إلى الانهيار، ودعا جميع البلدان - وخاصة البلدان المتسببة بصورة رئيسية في إطلاق الانبعاثات - إلى التعهد بالتزامات الطاقة النظيفة، جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال المال والأعمال.

وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أربع أولويات بشأن مستقبل الطاقة المستدامة هي: خفض عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء إلى النصف بحلول عام 2025؛ التحول السريع إلى مصادر الطاقة النظيفة؛ تحقيق حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030؛ والتأكد من عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب في السباق نحو مستقبل خال من الانبعاثات.

واختتم السيد غوتيريش حديثه قائلا:

"لا يمكننا الانتظار 40 عاما أخرى. يجب أن يبدأ عصر الحصول على الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للجميع اليوم".

الطاقة النظيفة ليست رخيصة

بالطبع، الانتقال إلى الطاقة النظيفة لن يكون رخيص الثمن، هذا ما قاله رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، خلال الاجتماع، مضيفا "أن زيادة تمويل الطاقة النظيفة أمر ضروري بالنسبة لجميع البلدان، وخاصة تلك التي تعاني من فقر في الطاقة بصورة مساوية للفقر".

وأضاف أن 2.6 مليار شخص ما زالوا يعتمدون على الوقود الضار في الطهي، مشيرا إلى توفير 32 مليون دولار فقط من أصل 4.4 مليار دولار لازمة لتحقيق وصول الجميع إلى الطاقة النظيفة للطهي.

أزمة الطهي النظيف

على الرغم من أن قضية الطهي النظيف لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل التحول إلى الطاقة المتجددة، إلا أن توفير الأدوات اللازمة للطهي النظيف يمثل أزمة ملحة، وفقا لما ذكرته شيبيت ليسان، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة اجتماعية كينية تسمى بريت غرين أو .(Bright Green)

السيدة ليسان، التي أطلق عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقب "البطلة البيئية الشابة"، ابتكرت هذا المشروع لصنع وقود صديق للبيئة من النفايات المعاد تدويرها، كبديل للفحم النباتي، مما يساهم في الحد من إزالة الغابات وتدمير البيئة.

وقالت السيدة ليسان، في حديثها في الحوار رفيع المستوى، إن حوالي ثلاثة مليارات شخص لا يحصلون على طاقة نظيفة للطهي، مما يتسبب في ملايين من الوفيات المبكرة.

وأضافت أن الطبخ أمر خطير ومكلف بالنسبة للكثيرين، لأنه يتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويدمر الموارد الطبيعية، داعية زعماء العالم إلى ضرورة الالتزام بتبني سياسات جديدة تشجع التوسع في الطهي النظيف. وأضافت:

"المشكلة العالمية تحتاج إلى حل عالمي. يجب إعطاء الأولوية للطهي النظيف".