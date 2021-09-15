إعادة تشكيل البرلمان في جنوب السودان يمكن أن يضغط باتجاه تسريع عملية السلام في البلاد

قال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، إن 30 من آب/أغسطس شهد افتتاح البرلمان المعاد تشكيله، حيث أدى الأعضاء اليمين في 2 آب/أغسطس - بما في ذلك أول رئيسة للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية ونائبة رئيس مجلس الولايات.

وقال الممثل الخاص في كلمته التي كان يلقيها من العاصمة جوبا عبر تقنية الفيديو، إن "هذا التطور يمهد الطريق لفرض رسوم تأخرت كثيرا على البرنامج التشريعي المتصور في اتفاق السلام"، مشددا على أنه يجب استكماله الآن بإعادة تشكيل المجالس التشريعية للولايات.

وقال إن الأجندة التشريعية الواسعة تشمل إقرار مشروعات قوانين ذات أولوية أعدتها بالفعل لجنة تعديل الدستور الوطني بشأن إصلاح المؤسسات الأمنية والمالية والقضائية والدستورية والانتخابية.



الذكرى الثالثة

Nektarios Markogiannis/UNMISS من الأرشيف: فر آلاف الناس من الصراع إلى موقع الأمم المتحدة لحماية المدنيين في واو (جنوب السودان) حيث توفرت لهم الخدمات الأساسية.

وشدد السيد هايسوم على أنه مع احتفال 12 أيلول/سبتمبر بالذكرى السنوية الثالثة لاتفاق السلام في جنوب السودان، "من المؤكد أن إعادة تشكيل البرلمان الوطني يمثل فرصة لأضفاء الطابع الملح على مسار تنفيذ عملية السلام".

وأضاف أن فريق عمل وزاري قدم مشروع قانون بشأن عملية وضع الدستور إلى وزير العدل وهيئة التنمية الإقليمية إيغاد.

قال رئيس البعثة إن عملية وضع الدستور - وهي معيار مهم لعملية السلام - تمثل خطوة حاسمة إلى الأمام في حد ذاتها، مما يدل على عقد اجتماعي بين جميع مواطني جنوب السودان بشأن الترتيبات التي يمكنهم من خلالها العيش معا في سلام ووئام.

الانتخابات تحتاج إلى تحضير

بسبب العجز في السيولة النقدية،



برنامج الأغذية العالمي @WFP_AR يعلن أنه سيُضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، لأكثر من 100 ألف نازح في #جنوب_السودانhttps://t.co/1DjcKxPrs4 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 13, 2021

وقال إنه في موازاة ذلك، يجب الاستعداد للانتخابات. على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء بشأن الجداول الزمنية، فإن التمديدين للفترة الانتقالية سيشهدان إجراء انتخابات في أوائل عام 2023، مما يتطلب استكمال سجل الناخبين بحلول أواخر عام 2022. وبدون الاستعدادات الفنية والسياسية الكافية، "يمكن أن يكون هذا الحدث بمثابة كارثة بدلاً من نقطة تحول وطنية.

وأشار إلى العملية التشاورية للجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح كتطور مهم آخر.

من المؤكد أن عدم إحراز تقدم في الترتيبات الأمنية الانتقالية هو التحدي الرئيسي الآن. وشجع الأطراف على الاتفاق على هياكل موحدة للقيادة والسيطرة لمؤسسات الأمن القومي دون تأخير، مشيرا إلى الانقسامات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (SPLA-IO)، باعتبارها "نتيجة مؤسفة" لبطء الوتيرة.

تجنب الخصومة السياسية

وحذر السيد هايسوم من أن فرار القوات بقيادة الجنرالات غاتويش وأولوني وتوماس دول - والصراعات بين هذه الجماعات والقوات الموالية لريك مشار - ستقوض عملية السلام. كما أدت التأخيرات إلى توسيع حالة عدم التوازن بين الأطراف الرئيسية لاتفاقية السلام التي تم تنشيطها. "من الضروري أن تنحي الأحزاب سياسة الخصومة جانباً لتعمل كحكومة وحدة".

انعدام الأمن الغذائي بشكل واسع

قالت رينا غيلاني، مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الناس في جنوب السودان يواجهون أعلى مستويات في انعدام الأمن الغذائي المسجلة منذ الاستقلال: أكثر من 60 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأدت الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والنزوح وكوفيد-19 ونقص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى زيادة احتياجهم.

وأضافت أن أكثر من 8.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 1.4 مليون طفل. وقد وجدت التقديرات في كانون الأول/ديسمبر 2020 أن 2.4 مليون شخص واجهوا مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC المرحلة 4 أو أعلى) بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2021.

في خمسة من هذه المواقع الستة، قالت إن الصراع كان الدافع الرئيسي الذي غذى النزوح وأدى إلى خسائر في الأرواح والأصول وسبل العيش.

UNOCHA/Emmi Antinoja جنوب السودان: سكان بيبور ينتظروف الحصول على مساعدات غذائية.

"شريان حياة للخروج من الجوع"

وقالت إن الوكالات الإنسانية وسعت نطاق الاستجابة متعددة القطاعات في المقاطعات المعرضة للخطر، لتصل إلى أكثر من نصف مليون شخص بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/يونيو. "لقد تمكنا من منح الآلاف شريان الحياة للخروج من الجوع."

الاستجابة هي جزء من عملية مساعدات أكبر ساعدت 4.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بين كانون يناير وحزيران/يونيو بالغذاء والرعاية الطبية والتغذوية والمياه والصرف الصحي ودعم الحماية والمأوى.

الهجمات على طول طرق الإمداد

ومع ذلك، قالت السيدة رينا غيلاني إن الجماعات المسلحة غير الحكومية وبعض الجماعات الشبابية ما زالت تعرقل الوصول ونهب المرافق الإنسانية وتهاجم بشكل متكرر القوافل المدنية والإنسانية على طول طرق الإمداد الرئيسية. أدت الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للسكان الضعفاء بالفعل.

من ناحية أخرى، قالت إن الفيضانات للسنة الثالثة على التوالي أثرت على ما يقرب من 426 ألف شخص على طول نهر النيل والأراضي الرطبة والسدود والسوباط.

فجوات في التمويل

اضطر برنامج الأغذية العالمي (WFP) إلى خفض الحصص الغذائية في جميع مخيمات اللاجئين وحماية المدنيين والنازحين داخليا اعتبارا من نيسان/أبريل 2021، بسبب نقص التمويل - وهي خطوة أثرت على 700،000 شخص.

في تشرين الأول/أكتوبر، سيضطر البرنامج إلى وقف الدعم في مخيمات النازحين داخليا في بور وجوبا وواو، حيث تمت إعادة ترتيب أولويات الموارد في المقاطعات التي كان الناس فيها على شفا المجاعة.

وللمضي قدما، دعت السيدة رينا غيلاني جميع الجهات الفاعلة إلى وقف تصعيد العنف، مشددة على أن العاملين في المجال الإنساني بحاجة إلى دعم حكومي لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.

وقد تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار - وهي الأكبر على الإطلاق لجنوب السودان - بنسبة 56 في المائة فقط، وحثت غيلاني المانحين على التبرع على نطاق واسع في أوائل عام 2022، حتى تتمكن جهود الإغاثة من تلبية الاحتياجات.

