كوفيد-19: أفريقيا تحصل على 2% فقط من مجموع 5.7 مليار جرعة تم إعطاؤها عالميا

وتحث وكالة الصحة الأممية كل دولة على تطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من سكانها، بحلول نهاية هذا العام، معربة عن الأمل في أن يتم تطعيم 70 في المائة من سكان العالم، بحلول منتصف العام المقبل.

في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، بشأن كـوفيد-19 والمساواة في توزيع اللقاحات في أفريقيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليار شخص، أشار الدكتور تيدروس إلى وصول دولتين فقط في أفريقيا، حتى الآن، إلى الهدف المتمثل في تطعيم 40 في المائة من عدد السكان، وهو أدنى مستوى تطعيم في أي منطقة أخرى من العالم.

"هذا ليس لأن البلدان الأفريقية ليس لديها القدرة أو الخبرة بشأن توزيع اللقاحات. حدث هذا لأن العالم تركها تتخلف عن الركب".

وأوضح الدكتور تيدروس أن "عدم الحصول على اللقاحات يترك الناس في خطر الإصابة بالأمراض والوفاة علىنحو كبير، ويعرضهم لفيروس قاتل- يتمتع العديد من الأشخاص الآخرين حول العالم بالحماية منه".

المخاطر والحلول

يقول الدكتور تيدروس إنه كلما طالت مسألة عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، استمر انتشار الفيروس وتحوره، والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عنه، وزادت فرص ظهور المزيد من المتغيرات التي تجعل اللقاحات أقل فعالية.

ولتجنب حدوث هذا الأمر، دخلت منظمة الصحة العالمية في شراكة العام الماضي مع اليونيسف، والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للجائحة( (CEPIفي سبيل إنشاء مرفق كوفاكس. وقد تمكن هذا المرفق، حتى الآن، من شحن أكثر من 260 مليون جرعة إلى 141 دولة.

وأشار الدكتور تيدروس إلى العديد من التحديات، حيث يعطي المصنعون الأولوية للصفقات الثنائية والعديد من البلدان ذات الدخل المرتفع تحتفظ بالإمداد العالمي من اللقاحات.

كما سلط الضوء على مبادرة مماثلة، أنشأها الاتحاد الأفريقي، فريق العمل المعني بالحصول على لقاح كوفيد-19، المعروف باسم .AVAT

والتقى ممثلو منظمة الصحة العالمية، يومي الاثنين والثلاثاء، مع قادة هذه المبادرة الأفريقية، بهدف الاتفاق على طريقة للمضي قدما". وقال الدكتور تيدروس إن "عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هي مشكلة قابلة للحل".

دعوة للدول والشركات المصنعة

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية الشركات المصنعة إلى إعطاء الأولوية لـ لمبادرتي كوفاكس و AVAT.

كما دعا البلدان، ذات مستويات تغطية عالية، إلى التنازل عن اللقاحات التي تنوي مشاركتها، على المدى القريب، لصالح الدول ذات معدل التطعيم المنخفض، والوفاء، فورا، بتعهداتها بشأن تقاسم اللقاحات، وتسهيل تبادل التكنولوجيا.

وشارك في الإحاطة الصحفية، أيضا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بكوفيد-19، سترايف ماسييوا، إلى جانب مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، ووكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، فيرا سونجوي، والدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إضافة إلى مشاركين آخرين.