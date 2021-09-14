لجنة أممية: سوريا غير آمنة لعودة لاجئيها- ولا ينبغي تجريم الأطفال على ما اقترفه آباؤهم

وحذر التقرير الجديد- الذي من المقرر أن تقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 23 أيلول/سبتمبر 2021- من الأوضاع في درعا البلد حيث فرضت القوات الموالية للحكومة حصاراً اتسم بقصف مدفعي كثيف.

كما شدد التقرير على أهمية عدم تجريم الأطفال على ما اقترفه آباؤهم، مشيرا إلى الأوضاع المزرية في مخيم الهول الذي يستضيف أعدادا هائلة من اللاجئين.



وبعد سنوات من الهزيمة الإقليمية لداعش، لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات عبر شمال شرق سوريا.

العنف يتواصل بلا هوادة

"بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأساسية للسوريين"، كما قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في مؤتمر صحفي في جنيف، مضيفا أن "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب".

مع دخول الرئيس الأسد فترة ولايته الرابعة - حيث يسيطر على حوالي 70٪ من الأراضي و40٪ من سكان ما قبل الحرب - يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة.

بل على العكس تماما، تتواصل بلا هوادة حوادث الاعتقال الانفرادي من قبل القوات الحكومية. واصلت اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ولكن أيضا حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري.

علاوة على ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهد الاقتصاد السوري تدهورا سريعا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وزيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

الوقت غير مناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم

خلال جولته على بعض دول الشرق الأوسط، منسق الإغاثة @UNReliefChief



✅يؤكد أهمية وصول المساعدات في #سوريا إلى المحتاجين



✅ويعلن تخصيص 4 ملايين $ لدعم #لبنان



@UNOCHA_ar @OCHA_Syria

-تفاصيل زيارته الأولى إلى المنطقة بعد توليه منصبه، في هذا التقرير👇https://t.co/EfYJoyl7Nz — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 4, 2021

"يبدو الوضع العام في سوريا قاتماً بشكل متزايد. بالإضافة إلى العنف المتصاعد، فإن الاقتصاد يتدهور. وقد أصبحت مجاري الأنهار الشهيرة في بلاد ما بين النهرين في أكثر حالاتها جفافاً منذ عقود، ويبدو أن انتقال فيروس كوفيد-19 على نطاق واسع في المجتمع لا يمكن إيقافه بسبب نظام الرعاية الصحية الذي أهلكته الحرب ونقص الأكسجين واللقاحات"، بحسب ما صرحت به المفوضة كارين كونينغ أبو زيد، عضوة في اللجنة، مضيفة أن "هذا ليس وقتا لكي يعتقد أحد أن سوريا بلد مناسب لعودة لاجئيها".

وقد شهدت الأشهر الأخيرة تزايدا في القتال والعنف في كل من الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب من البلاد، وفقا للتقرير الذي يغطي الفترة من 1 تموز/يوليو 2020 إلى 30 حزيران/يونيو 2021.

بدأ الهدوء في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مارس/آذار 2020 بين الاتحاد الروسي وتركيا، في الانهيار بقصف جوي وقصف. تعرضت المرافق الطبية، مثل مستشفى الأتارب (غرب حلب) والأسواق والمناطق السكنية، لقصف جوي وبري، الذي غالبا ما يكون عشوائيا، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

مأساة أخرى تتكشف في درعا البلد

وفي الوقت نفسه، شهد الجنوب الغربي قتالا لم يشهده منذ ما قبل الاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018 بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة. في بلدة درعا البلد، مسقط رأس انتفاضة عام 2011، فرضت القوات الموالية للحكومة حصاراً اتسم بقصف مدفعي كثيف، مخلفا عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين بالداخل دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية، مما أجبر الآلاف على الفرار من رجال ونساء وأطفال.

"مما يثير الصدمة أن الأشهر الماضية شهدت عودة الحصار والتكتيكات الشبيهة بالحصار في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق" وفقا للمفوض هاني مجلي، الذي قال إنه "بعد ثلاث سنوات من المعاناة التي وثقتها الهيئة في الغوطة الشرقية، بدأت مأساة أخرى تتكشف أمام أعيننا في درعا البلد."

في غضون ذلك، وعلى الرغم من التصريحات العلنية التي أشارت إلى رغبتها في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، واصلت هيئة تحرير الشام، المصنفة على أنها إرهابية من قبل الأمم المتحدة، فرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في منطقة سيطرتها شمال غرب البلاد، بما في ذلك عبر الاحتجاز التعسفي لنشطاء الإعلام والصحفيين، بمن فيهم النساء.

سيارات مفخخة

UNICEF/Ashawi من الأرشيف: عائلة تصل إلى عفرين شمال محافظة حلب في سوريا بعد فرارها من الصراع في ريف إدلب.

في منطقتي عفرين ورأس العين في حلب، يعيش المدنيون في خوف من العبوات الناسفة في السيارات والتي يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق مدنية مزدحمة - تضرب الأسواق والشوارع المزدحمة وتودي بحياة الكثيرين.

ووثقت اللجنة مقتل وتشويه ما لا يقل عن 243 امرأة ورجلا وطفلا في سبع هجمات من هذا القبيل - لكن الخسائر الكاملة في صفوف المدنيين أعلى بكثير. كما استمر القصف العشوائي، بما في ذلك في 12 حزيران /يونيو عندما أصابت الذخائر مواقع متعددة في مدينة عفرين (شمال غرب سوريا)، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وتدمير أجزاء من مستشفى الشفاء (الذي لا تضارب عليه من قبل الأطراف)".

كما تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث شهدت زيادة الهجمات من قبل فلول داعش، والصراع مع القوات التركية، وتصاعد السخط والاحتجاجات بين السكان، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان العرب. واصلت قوات سوريا الديمقراطية احتجاز أكثر من 10،000 من مقاتلي داعش السابقين المشتبه بهم في سجون بشرق سوريا منذ عام 2019 على الأقل، ومن بينهم حوالي 750 فتى محتجزين في ما لا يقل عن عشرة سجون.

اعتقال النساء والأطفال

© UNICEF/Delil Souleiman (من الأرشيف) لاجئون عراقيون يتوجهون إلى مخيم الهول في سوريا.

اللافت للنظر، وبعد سنوات من الهزيمة الإقليمية لداعش، لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات عبر شمال شرق سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد. يُشتبه في علاقتهم بداعش لكنهم لم يُبقوا أمام أي سبيل قانوني ولا تاريخ لانتهاء محنتهم، فقد تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

في مخيم الهول ومخيمات أخرى بالقرب من الحدود العراقية في شمال شرق سوريا، يُقدر عدد الأطفال المحتجزين بـ 40 ألف طفل، ما يقرب من نصفهم عراقيون. ويأتي 7800 شخص من حوالي 60 دولة أخرى.

منذ منتصف عام 2019، تم إطلاق سراح ما يقرب من 5000 طفل سوري من المخيمات إلى مجتمعات في الشمال الشرقي بموجب ما يسمى باتفاقيات الرعاية العشائرية. كما تم إطلاق سراح حوالي 1000 طفل أجنبي وإعادتهم إلى ديارهم.

الآباء يأكلون والأطفال يضرسون

ومع ذلك، لا يزال معظم الأطفال الأجانب محرومين من حريتهم، لأن بلدانهم الأصلية ترفض إعادتهم إلى أوطانهم. معظمهم تحت سن 12 سنة. لا أحد يتهمهم بارتكاب جرائم، ومع ذلك، لأكثر من ثلاث سنوات، تم احتجازهم في ظروف مروعة، وحُرموا من حقهم في التعليم واللعب والرعاية الصحية المناسبة.

يجب أيضا حماية هؤلاء الأطفال بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. لا يمكن أن تعني الحماية أبداً احتجاز الأطفال إلى أجل غير مسمى. وأشار رئيس اللجنة باولو بينيرو إلى أن أول سبيل للانتصاف من الاعتقال غير القانوني هو الإفراج. "معاقبة الأبناء على خطايا آبائهم لا يمكن تبريره".

