الأمين العام يعين السفيرة الأردنية سيما بحّوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

ووصف الأمين العام، في بيان، السيدة بحوث بأنها "بطلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات".

وقال إنها ستدافع أيضا عن المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، فضلا عن كونها "مناصرة قوية لجودة التعليم وتخفيف حدة الفقر والحوكمة الشاملة".

وتتمتع السيدة بحّوث بخبرة تفوق الـ 35 عاما في المجالات القيادية على المستويات الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية.

وقال غوتيريش إن السفيرة الأردنية تتمتع بخبرة في مجال النهوض بتمكين المرأة وإعمال حقوقها، والتصدي للتمييز والعنف، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وقد جاء هذا الإعلان عقب مشاورات مع الدول الأعضاء والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

UN News/Abdelmonem Makki من الأرشيف: "عدالة النوع الاجتماعي والقانون، تقييم القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في الدول العربية" كان عنوانا لمنتدى رفيع المستوى بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة.

تجربة قيادية ثرّية

وشغلت السيدة بحّوث، في الآونة الأخيرة، منصب سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل ذلك، تبوأت منصب المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الفترة من 2012 إلى 2016، والأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع التنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية، في الفترة من 2008 إلى 2012.

كما شغلت السيدة بحّوث منصبين وزاريين في الأردن، حيث عملت رئيسة للمجلس الأعلى للإعلام من 2005 إلى 2008 ومستشارة للملك عبد الله الثاني في الفترة من 2003 إلى 2005.

كما عملت أيضا مع منظمة اليونيسف، ومع عدد من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تدريس مادة دراسات التنمية والاتصال في جامعات مختلفة في بلدها الأردن.

وتتحدث سيما بحّوث اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة وتتقن كذلك الفرنسية.

إشادة بالمديرة المنتهية ولايتها

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص امتنانه للمديرة التنفيذية المنتهية ولايتها بومزيلي ملامبو-نوكا، من جنوب أفريقيا، على "الالتزام والخدمة المتفانية" التي قدمتها كرئيسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما أعرب عن تقديره للممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، التي ستواصل العمل كمديرة تنفيذية بالإنابة، إلى حين أن تتولى السيدة بحّوث منصبها.

