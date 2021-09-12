مدير وكالة الطاقة الذرية ورئيس الهيئة الذرية الإيرانية يؤكدان استمرار روح التعاون والثقة المتبادلة

وفي نهاية الاجتماع، أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكدا فيه عددا من القضايا المهمة:

أولا، ذكّر الطرفان وأعادا تأكيد روح التعاون والثقة المتبادلة واستمرارها، وشددا على ضرورة معالجة القضايا ذات الصلة في جو بناء وبطريقة فنية بحتة.

ثانيا، قرر الجانبان، في إطار التعاون القائم، مواصلة التفاعلات واللقاءات المتبادلة على المستويات ذات الصلة.

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أشار البيان إلى أن نائب الرئيس الإيراني ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية سيلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش المؤتمر العام للوكالة.

وأضاف البيان أن المدير العام للوكالة سيزور طهران، في المستقبل القريب، لإجراء مشاورات رفيعة المستوى مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية، بهدف تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

ثالثا، اتفق الجانبان على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل المعدات المحددة واستبدال وسائط التخزين الخاصة بهم، "والتي سيتم الاحتفاظ بها تحت الأختام المشتركة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية في جمهورية إيران الإسلامية".

وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على طريقة وتوقيت هذه الخطوة.