خلال اجتماع تشاوري فني في الخرطوم، رئيس يونيتامس يؤكد أنه رغم التحديات الهائلة الأمل كبير في شعب السودان

Opening of the Technical Consultations for the Operationalization of the #Darfur Permanent Ceasefire Committee

افتتاح الاجتماع التشاوري الفني للجنة وقف إطلاق النار الدائم في #دارفور. خطوة مهمة لتفعيل وتشغيل الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام pic.twitter.com/Q50zm9u3Nu