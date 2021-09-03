جودة الهواء تحسنت جراء عمليات الإغلاق الناتجة عن كوفيد- ولكن

وفقا لنشرة جودة الهواء والمناخ الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، شهد جنوب شرق آسيا انخفاضا بنسبة 40 في المائة في مستوى الجزيئات الضارة المحمولة جواً الناجمة عن حركة المرور وإنتاج الطاقة في عام 2020.

وشهدت الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية أيضا انخفاضا في الانبعاثات وتحسنا في جودة الهواء خلال العام الأول للجائحة، بينما شهدت بلدان مثل السويد تحسينات أقل دراماتيكية لأن جودة الهواء الحالية تحتوي على مستويات منخفضة نسبيا من الجسيمات الدقيقة (PM2.5) من ثاني أكسيد الكبريت الضار (SO2) وأكسيد النيتروجين (NOx) وأول أكسيد الكربون (CO) والأوزون (O3).

تجربة الغلاف الجوي

أوضحت الدكتورة أوكسانا تاراسوفا، رئيسة قسم أبحاث بيئة الغلاف الجوي في المنظمة (WMO)، أنه على الرغم من أن الهواء النظيف كان موضع ترحيب لكثير من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، إلا أن غياب الجسيمات الدقيقة الضارة جعل الطريق مفتوحا أمام الأوزون الطبيعي "وهو أحد أخطر أنواع الملوثات".

"لذلك، على الرغم من هذه التجربة غير المتوقعة مع كيمياء الغلاف الجوي، فقد لاحظنا أنه في أجزاء كثيرة من العالم، حتى لو توقفت وسائل النقل وبعض الانبعاثات الأخرى، فإن جودة الهواء لن تلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية، كما قالت الدكتورة تاراسوفا للصحفيين في جنيف.

عاصفة "غودزيلا"

خلال الخمسين عاما الماضية:



المنظمة العالمية للأرصاد الجوية @WMO تفيد بزيادة عدد #الكوارث، التي تتعلق بأخطار الطقس أو المناخ أو المياه، بمقدار خمسة أضعاف.



لكن تحسن الإنذارات المبكرة وإدارة الكوارث ساهم في انخفاض عدد الوفيات بمقدار ثلاثة أضعاف. https://t.co/VEifhBBoju — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 1, 2021

على الرغم من انخفاض انبعاثات ملوثات الهواء التي يتسبب فيها الإنسان خلال القيود المفروضة على الحركة في ظل كوفيد -19 وما صاحب ذلك من انكماش اقتصادي عالمي، إلا أن الظروف المناخية المتطرفة التي تغذيها التغيرات المناخية والبيئية تسببت في عواصف رملية غير مسبوقة، بما في ذلك سحابة الغبار "غودزيلا" (Godzilla) في حزيران/يونيو 2020 - وهي أكبر عاصفة ترابية سجلت في أفريقيا - وحرائق الغابات من أستراليا إلى سيبيريا، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء بشكل كبير.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "هذا الاتجاه مستمر في عام 2021"، مشيرة إلى حرائق الغابات المدمرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والتندرا الروسية، والتي "أثرت على جودة الهواء للملايين، والعواصف الرملية والترابية (التي) غطت العديد من المناطق وعبرت القارات".

4.5 مليون ضحية بسبب التلوث

وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أن تلوث الهواء له تأثير كبير على صحة الإنسان. تظهر تقديرات أحدث تقييم للعبء العالمي للأمراض أن معدل الوفيات العالمي ارتفع من 2.3 مليون وفاة في عام 1990 - بنسبة 91 في المائة بسبب الجسيمات، و 9 في المائة بسبب الأوزون - إلى 4.5 مليون وفاة في عام 2019 - 92 في المائة بسبب الجسيمات، و 8 في المائة بسبب الأوزون).

تستند نشرة جودة الهواء والمناخ - الأولى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية - إلى دراسة ملوثات الهواء الرئيسية إلى أكثر من 540 محطة مراقبة في حوالي 63 مدينة من 25 دولة عبر المناطق الجغرافية السبع في العالم.

أظهر التحليل انخفاضا يصل إلى 30-40 في المائة بشكل إجمالي من تركيزات PM2.5 أثناء الإغلاق الكامل في عام 2020، مقارنة بنفس الفترات في 2015-2019.

ومع ذلك، لاحظت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن مستويات PM2.5 "أظهرت سلوكا معقدا حتى داخل نفس المنطقة، مع زيادات في بعض المدن الإسبانية، على سبيل المثال، تُعزى بشكل رئيسي إلى الانتقال بعيد المدى للغبار الأفريقي و / أو حرق الكتلة الحيوية".

Queensland Fire and Emergency Services اندلعت حرائق الغابات في أنحاء كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في أستراليا.

وبينت التغيرات في تركيزات الأوزون اختلافا كبيرا عبر المناطق، حيث تراوحت من عدم حدوث تغيير شامل إلى زيادات صغيرة - كما هو الحال في أوروبا - وزيادات أكبر (زيادة بنسبة 25 في المائة في شرق آسيا و30 في المائة في أمريكا الجنوبية).

وفقا لنشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت تركيزات ثاني أكسيد الكبريت أقل بنسبة 25-60 في المائة في عام 2020 مقارنة بفترة 2015-2019 في جميع المناطق. وكانت مستويات أول أكسيد الكربون أقل في جميع المناطق، مع أكبر انخفاض في أمريكا الجنوبية، وصل إلى حوالي 40 في المائة.

تبريد الهشيم

ومن المفارقات، وفي حين أن حرائق الغابات الشديدة تسببت في تلوث "مرتفع بشكل استثنائي" للجسيمات الدقيقة في أجزاء عديدة من العالم في عام 2020، أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن حرائق الغابات في جنوب غرب أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019 "أدت أيضا إلى تبريد مؤقت عبر نصف الكرة الجنوبي، على غرار ما يحدث نتيجة رماد الانفجار البركاني".

