كوفيد-19: البلدان منخفضة الدخل لا تزال متأخرة في تحصين مواطنيها حيث لا تتخطى نسبة التطعيم لدى البالغين 2%

وفي اجتماعها الثالث، أشارت فرقة العمل التي تتشكل من رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، إلى تحصين أقل من 2 في المائة من البالغين بشكل كامل في معظم البلدان منخفضة الدخل، بالمقارنة مع ما يقرب من 50 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وقال بيان صدر عن فرقة العمل يوم الجمعة إن "هذه البلدان، ومعظمها في أفريقيا، لا يمكنها ببساطة الحصول على لقاحات كافية لتلبية حتى الأهداف العالمية للتغطية البالغة 10 في المائة في جميع البلدان بحلول أيلول/سبتمبر، و40 في المائة بنهاية عام 2021، ناهيك عن هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في 70 في المائة في عام 2022."

تباين خطير بين الدول

العدد العالمي لحالات ووفيات #كوفيد_19 كان مستقرا الأسبوع الماضي - لكنه مستقر عند مستوى عالٍ للغاية – أكثر من 4.5 مليون حالة، و68,000 وفاة.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية @DrTedros "الوضع مختلف تماما من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر@WHO

المزيد 👇👇 https://t.co/HoAtGEKRgi — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 26, 2021

وقال البيان إن أزمة عدم المساواة في اللقاحات ضد كـوفيد-19 تؤدي إلى تباين خطير في معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب المرض وفي الاقتصاد العالمي.

أما المعالجة الفعالة لهذا النقص الحاد فتتمثل في إمدادات اللقاح في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتتطلب تمكين مرفق كوفاكس والصندوق الأفريقي الاستئماني لشراء اللقاحات، كما تتطلب تعاون مصنعي اللقاحات والبلدان المنتجة للقاحات، والدول التي حققت بالفعل معدلات تطعيم عالية.

وقال البيان: "لضمان تحقيق جميع البلدان الأهداف العالمية بتغطية 10 في المائة على الأقل بحلول أيلول/سبتمبر، و40 في المائة بحلول نهاية 2021، ندعو مصنعي اللقاح إلى تحديد أولويات عقودهم مع كوفاكس والصندوق الأفريقي الاستئماني لشراء اللقاحات على الفور والوفاء بها وتقديم تنبؤات إمدادات منتظمة وواضحة."

وحثت فرقة العمل مجموعة الدول السبع وجميع البلدان المشاركة في الجرعات على الوفاء بتعهداتها على وجه السرعة. يُذكر أنه تم شحن 10 في المائة تقريبا من 900 مليون جرعة قطعت الالتزامات بتقديمها حتى الآن.

صحة العالم على المحك

وقال البيان: "وقت العمل هو الآن، إن مسار الجائحة – وصحة العالم – على المحك."

وقد تضافرت جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لتسريع الوصول إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات كوفيد-19 من خلال الاستفادة من الحلول المالية والتجارية متعددة الأطراف، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

والهدف هو تطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من الناس في كل بلد بحلول نهاية 2021، و60 في المائة على الأقل بحلول منتصف 2022.

ويقوم أعضاء فرقة العمل المعنية بتوفير اللقاحات بحشد التمويل الضروري. وتدعو الفرقة الدول إلى تقاسم مليار جرعة على الأقل من اللقاحات مع الدول النامية خلال عام 2021.